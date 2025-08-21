Svetli način
Slovenija

Sistem alarmiranja bo prvič testiran 27. septembra

Ljubljana, 21. 08. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
53

Testiranje sistema SI-Alarm bo prvič potekalo v soboto, 27. septembra, ob 12.00 – na območju celotne Slovenije. Vsi uporabniki mobilnih telefonov, priključeni na slovenska mobilna omrežja, bodo takrat prejeli testno opozorilno potisno sporočilo. Sistem pa bo v prihodnje omogočal takojšnje in geografsko ciljno usmerjeno pošiljanje sporočil preko mobilnih omrežij, kar po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Ksenije Klampfer pomembno prispeva k višji stopnji pripravljenosti in varnosti v državi.

Vlada je na prvi seji po počitnicah med drugim obravnavala in podala soglasje k izvedbi oglaševalske kampanje o sistemu javnega obveščanja in alarmiranja ob naravnih nesrečah SI-Alarm.

Osnovni namen sistema SI-Alarm je izboljšanje zaščite ljudi in premoženja v primeru naravnih in drugih nesreč. Sistem bo omogočal hitro pošiljanje nujnih opozorilnih sporočil v obliki tako imenovanega potisnega sporočila na mobilne telefone uporabnikov na določenem geografskem območju.

SI-Alarm
SI-Alarm FOTO: Bobo

Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je na novinarski konferenci predstavila sistem ter datum njegovega javnega testiranja. "Po več mesecih intenzivnih priprav, testiranja, tehničnega in uporabniškega usklajevanja tudi v Sloveniji končno vzpostavljamo celovit sistem za množično obveščanje prebivalcev preko javnih mobilnih omrežij," je uvodoma izspotavila ministrica. SI-Alarm bo deloval v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje, ki bo pristojna za njegovo upravljanje in pošiljanje potisnih sporočil v kriznih situacijah. Sistem omogoča takojšnje in geografsko ciljno usmerjeno pošiljanje sporočil preko mobilnih omrežij, kar – tako Klampferjeva – pomembno prispeva k višji stopnji pripravljenosti in varnosti v državi.

"SI-Alarm predstavlja pomemben mejnik pri krepitvi nacionalne pripravljenosti na naravne nesreče – kot so potresi, poplave, požari, večje izredne dogodke – na primer industrijske ali okoljske incidente, ter druge krizne situacije – na primer teroristične napade," je naštela. Gre za sodobno orodje, ki bistveno povečuje varnost prebivalcev in dopolnjuje obstoječe mehanizme javnega obveščanja, kot so sirene, mediji in spletna obvestila.

Besedilno sporočilo z glasnim zvočnim signalom in vibriranjem

Sistem SI-Alarm bo prvič javno preizkušen v soboto, 27. septembra, ob 12.00 – na območju celotne Slovenije. Vsi uporabniki mobilnih telefonov, priključeni na slovenska mobilna omrežja, bodo takrat prejeli testno opozorilno potisno sporočilo. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljala pa ga bosta glasen zvočni signal in vibracija. Posredovano bo v slovenskem in angleškem jeziku, na območju narodnih skupnosti pa tudi v madžarščini oziroma italijanščini. "Prejemnikom ni treba ukrepati, saj gre z atestno sporočilo," je poudarila Klampferjeva. Testiranje bo izvedeno na celotnem ozemlju države, z namenom preverjanja tehničnega delovanja sistema v praksi in seznanitvijo prebivalcev z načinom prejemanja opozoril.

Testno sporočilo bodo na svoje naprave prejeli tudi takratni obiskovalci iz tujine – s ciljem zagotavljanja zanesljivosti in delovanja sistema. "Prejemanje obvestil sistema SI-Alarm bo za uporabnike samodejno in brezplačno, za delovanje ni potrebna registracija, namestitev aplikacije ali dostop do internetne povezave. SI-Alarm deluje na vseh mobilnih telefonih, ne le na pametnih napravah, temveč tudi na starejših modelih, ne glede na to ali gre za naročniško ali predplačniško razmerje," je še povedala ministrica.

Ker bomo sistem prvič testirali, pa je po njenih besedah tudi ključno, da javnost razume, kaj se bo zgodilo, in zakaj. "Izkušnje iz drugih držav namreč kažejo, da so tovrstna testiranja občutljiva in lahko povzročijo zmedo ali celo paniko, če ljudje niso ustrezno obveščeni." Tudi zato bodo v prihodnjem mesecu speljali obsežno kampanjo, s katero želijo ljudi informirati, kakšen sistem je SI-Alarm in kako bo deloval. "Upamo, da bo SI-Alarm uporabljen čim redkeje, a takrat ko bo, bo učinkovito služil zaščiti ljudi, živali in premoženja," je še poudarila.

Sistem bo omogočal hitro pošiljanje nujnih opozorilnih sporočil v obliki potisnega sporočila na mobilne telefone uporabnikov na določenem geografskem območju.
Sistem bo omogočal hitro pošiljanje nujnih opozorilnih sporočil v obliki potisnega sporočila na mobilne telefone uporabnikov na določenem geografskem območju. FOTO: Shutterstock

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. Kot je uvodoma dejal, so v zadnjem letu izvedli številne aktivnosti, da lahko danes rečejo, da je sistem tehnično implementiran. Prav zaposleni na URSZR so namreč tisti, ki bodo ta potisna sporočila nato oblikovali in jih tudi pošiljali operaterju, ta p anato na točno določeno mesto. "Sporočila bodo posredovana na točno določeno območje ob točno določenih situacijah. Območje bo določila pristojna oseba, največkrat je to vodja intervencije /.../. S tem sistemom bomo bistveno pripomogli in dopolnili obstoječi javni sistem," pravi. Doslej so prebivalstvo ob izrednih dogodkih namreč obveščali preko zvočnega alarmiranja, vsebina samega opozorila in stopnja nevarnosti pa je največkrat izostala. "V primeru poplave in neposredne nevarnosti se bo poleg sirene na določenem območju pojavil tudi zapis in na primer z natančnim navodilom, kam se evakuirati in čigava navodila spremljamo," je delovanje sistema na praktičnem primeru orisal Behin.

Obstoječi sistemi alarmiranja so po njegovih besedah namreč imeli kar nekaj pomanjkljivosti – obstajajo namreč območja neslišnosti, prav tako vsi ljudje ne slišijo. V sistemu SI-Alarma bo to rešeno tudi za ljudi, ki ne slišijo ali ne vidijo. Kar pomeni, da bo sporočilo možno prebrati, ali pa ga ob ustrezni nastavitvi pretvoriti v zvočni zapis.

Prva stopnja pomeni največjo nevarnost

Obvestila bodo sicer razvrščena v štiri stopnje, pri čemer je prva stopnja tista, ki pomeni neposredno in največjo nevarnost. Teh sporočil ni možno izključiti, medtem ko se sporočila drugih stopenj lahko ugasne. Sistem pa bo besedah Behina v pomoč tudi pri iskanju pogrešanih, v smislu, da se na določenem območju o tem obvesti prebivalce, ki lahko pri iskanju pomagajo.

Praksa iz drugih držav, ki že uporabljajo tak sistem, sicer kaže, da mora biti število teh sporočil minimalno. "Kajti v nasprotnem primeru niso več dojemljivi za resnost sporočila in jih tudi ignorirajo," poudarja generalni direktor Uprave. Prvostopenjskih sporočil je zato tako malo, da se večina državljanov v roku enega leta s tem niti ne sreča. "Zavedati pa se moramo tudi, da ta sporočila prihajajo 24 ur v dnevu, so zelo glasna in povzročijo stres."

Preberi še Sistem alarmiranja ob naravnih nesrečah: nujnih sporočil ne bo mogoče izključiti

Vlada je na današnji seji med drugim sicer obravnavala tudi predlog Zakona o izvajanju evropske uredbe o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci oziroma tako imenovanega akta o umetni inteligenci.

Ta je začel veljati 1. avgusta 2024 in med drugim določa harmonizirana pravila za dajanje na trg in za uporabo sistemov umetne inteligence v EU, prepovedi nekaterih praks umetne inteligence, posebne zahteve za visoko tvegane sisteme umetne inteligence in obveznosti za operaterje takšnih sistemov. Izvajanje akta poteka postopoma, nekatera določila se bodo tako začela uporabljati z zamikom.

SI-Alarm obveščanje sistem alarmiranja naravne nesreče vlada
KOMENTARJI (53)

Pikaponca
21. 08. 2025 14.26
Mi vemo kdo nas OGROŽA trije vlada Roberta Goloba, Romi in Migranti, če ne rešimo prvega problema, nas bosta druga druga dva uničila. Tako, da je ves trud odveč..
ODGOVORI
0 0
Senzor
21. 08. 2025 14.23
+1
Trenutno nas najbolj ogrožajo nezakonite migracije in polni azilni domovi. Migranti se nekontrolirano brez alarmov sprehajajo med nami. To so neznane osebe BREZ DOKUMENTOV. Zvečer je nevarno hoditi po mestu, kje so alarmi.???
ODGOVORI
1 0
Radiate
21. 08. 2025 14.17
+2
Že tko je folk ves paničen po nepotrebnem...samo ustvarja se nevrotika 🥴
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
21. 08. 2025 14.14
+5
Nov dan nova norost, vse za nadzor in ustvarjanje panike
ODGOVORI
5 0
PomisliNaSonce
21. 08. 2025 14.14
A nismo že med korono prejeli tolele :)
ODGOVORI
0 0
galeon
21. 08. 2025 14.09
+4
Bodo napovedoval snežne plazove v Ljubljani in poplave sredi zime na morju.
ODGOVORI
4 0
rogla
21. 08. 2025 14.14
-2
S tabo je nekaj ...
ODGOVORI
0 2
PomisliNaSonce
21. 08. 2025 14.08
A v letalskem načinu tole ne deluje ane...
ODGOVORI
0 0
Senzor
21. 08. 2025 14.08
+2
A je ta alarm tudi proti nezakonitim migracijam, drugače je alarm preveč selektiven. Povzroča zastraševanje tam, kjer bi morala država resnično ukrepati.
ODGOVORI
4 2
Make Europe Great Again
21. 08. 2025 14.06
+0
ene 10 do 15 let za ostalim sodobnim svetom...vseeno da pametna zadeva lahko reši kako življenje
ODGOVORI
2 2
medŠihtom
21. 08. 2025 14.04
+0
in kaj se v sloveniji dogaja da bote zdej "alarmirali"? a to da se je sama od sebe podrla 150 let stara infrastruktura železnice iz avstroogrske ? kej v tem stilu? a to, da se približuje nevihtna celica in da ugibate da lahko pride do par kapljic dežja in nekaj vetra?
ODGOVORI
2 2
dobrabejba35
21. 08. 2025 14.03
+2
kje se to izklopi
ODGOVORI
3 1
Janez Novak 13
21. 08. 2025 14.03
+2
Lahko se odjaviš. Jaz imam na svojem Androidu možnost izklopa: nastavitve, išči 'varnost' in dobiš 'varnost in nujni primeri', tu izbereš 'brezžična opozorila v sili' in jih izklopiš. Ali pa posamezne izklopiš: izredne hude nevarnosti, hude nevarnosti, opozorila AMBER (takega imam v zgodovini opozoril, ko sem bil v ZDA), preizkusna opozorila. Nastaviš lahko tudi vibriranje in še nekaj stvari.
ODGOVORI
2 0
Janez Novak 13
21. 08. 2025 14.04
+2
Lahko se odjaviš. Jaz imam na svojem Androidu možnost izklopa: nastavitve, išči 'varnost' in dobiš 'varnost in nujni primeri', tu izbereš 'brezžična opozorila v sili' in jih izklopiš. Ali pa posamezne izklopiš: izredne hude nevarnosti, hude nevarnosti, opozorila AMBER (takega imam v zgodovini opozoril, ko sem bil v ZDA), preizkusna opozorila. Nastaviš lahko tudi vibriranje in še nekaj stvari.
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
21. 08. 2025 14.08
+1
jz imam to izklopljeno že dovh. bomo zdej vidli če izklop vseh teh funkcij res zadrži ta sporočila.
ODGOVORI
1 0
flojdi
21. 08. 2025 14.02
+1
??test iran./.bohpumahi test irancem..
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
21. 08. 2025 14.02
+8
Alarm nam že sveti od takrat, ko ke kuštravec prevzel oblast!
ODGOVORI
8 0
medŠihtom
21. 08. 2025 14.05
-3
od 1942 dalje pa res.
ODGOVORI
0 3
Mambo
21. 08. 2025 14.01
10 let že pacajo tole.
ODGOVORI
0 0
Razumnež
21. 08. 2025 14.00
+7
Povedano drugače.... Zavarovalnice ne bodo izplačevale odškodnine, saj boste obveščeni, da vam bo avto razbila toča, pa niste nič naredili.
ODGOVORI
7 0
Janez Novak 13
21. 08. 2025 14.03
+2
Zavarovalnice ne bodo izplačevale odškodnine saj boste obveščeni, da vam bo toča razbila hišo (poplava zalila hišo - vstavite po potrebi) in ste sami krivi, ker je niste prestavili na varno lokacijo.
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
21. 08. 2025 13.59
+2
Agenda je takšna da morajo državljani prejeti alarm, da se lahk umaknejo v degradirana in usrana zaklonišča kjer bodo mlatl konzerve ob sveči medtem ko bo agresir bombardiral in okupiral domovino.Janez pa bo pomagal.
ODGOVORI
4 2
enajstdvanajst1
21. 08. 2025 13.57
-1
v avstriji se mi zdi imajo to ze okoli 3 leta.
ODGOVORI
0 1
flojdi
21. 08. 2025 14.03
?in?kaksen je rez u l tat
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
21. 08. 2025 13.55
-2
Tkole imate v socializmu :-)
ODGOVORI
1 3
galeon
21. 08. 2025 13.40
+4
Zapravljanje denarja za brezvezne stvari.
ODGOVORI
9 5
Po možganski kapi
21. 08. 2025 13.36
+1
Ta sistem bi moral prvi sprožiti gospod Maljevc.
ODGOVORI
3 2
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 13.41
+4
S svojim ravnanjem, ko nam jemlje od ust za kaviarsocialiste in uk®ona©ije.
ODGOVORI
5 1
24ur.com
