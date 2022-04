Vlada o stanju financ v Sloveniji, v Bruslju pričakujejo poročila

Vlada bo predvidoma obravnavala nacionalni reformni program in program stabilnosti za leto 2022, ki ju mora tako kot preostale države članice najpozneje do konca tega meseca poslati v Bruselj. Z dokumentoma je povezan okvir za pripravo proračunov, verjetno pa bo imela na mizi tudi najnovejše gospodarske napovedi. Vlada pa bi utegnila odločati tudi o morebitnem podaljšanju več ukrepov za blažitev učinkov podražitve energentov in električne energije, ki se z aprilom iztekajo.

Po neuradnih informacijah naj bi Umar napoved za Slovenijo za letos poslabšal za 0,5 odstotne točke na 4,2 odstotka. Nacionalni reformni program in program stabilnosti sta dva ključna dokumenta t. i. evropskega semestra, v katerih vsaka država članica predstavi usmeritve ekonomske politike ter prikaže napredek pri izpolnjevanju v preteklosti prejetih priporočil Evropske komisije. Podlaga za pripravo obeh dokumentov sta okvir za pripravo proračunov sektorja država za prihodnje triletno obdobje in najnovejša gospodarska napoved. Tudi o tem bodo predvidoma govorili ministri. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je spomladansko gospodarsko napoved pripravil že pred mesecem dni, vendar se je ministrski zbor v predvolilnem času ni odločil obravnavati, saj je pričakovati, da bo nekaj slabša od jesenske. Da vlada pred volitvami prikriva slabo stanje v javnih financah, je takrat opozarjala tudi opozicija. Septembra lani je Umar Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 4,7 odstotka. A to je bilo še pred začetkom rasti cen po vsem svetu, predvsem energentov, in tudi pred ruskim napadom na Ukrajino. Po neuradnih informacijah naj bi napoved za letos poslabšal za 0,5 odstotne točke na 4,2 odstotka. Vlada pa bi danes utegnila odločati tudi o morebitnem podaljšanju več ukrepov za blažitev učinkov podražitve energentov in električne energije, ki se z aprilom iztekajo.