Vlada o stanovanjski zakonodaji

Novi zakon bi v obdobju 2025-2034 iz državnega proračuna zagotovil 100 milijonov evrov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Od tega bi bilo vsaj 75 milijonov evrov namenjenih Stanovanjskemu skladu RS (SSRS) za gradnjo stanovanj v njegovi režiji in nakup stanovanj na trgu ter za skladovo sofinanciranje projektov občin in lokalnih stanovanjskih skladov.

Do 25 milijonov evrov letno pa bi dobila SID banka kot subvencijo obrestne mere, da bi lahko SSRS in lokalnim skladom, občinam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam zagotavljala poceni posojila.

Novela stanovanjskega zakona pa bo predvidoma prinesla spremembe glede zaračunavanja neprofitne najemnine, da bi se zagotovilo dovolj sredstev za vzdrževanje teh stanovanj. Po novem bi vključevala dodatek za vzdrževanje, ki bi bil višji pri starejših stanovanjih, zvišanje pa bi izvedli postopoma. Skupni prihodki od teh najemnin naj bi bili po oceni ministrstva višji za od 20 do 40 odstotkov.

Zvišanje bi kompenzirali s subvencijami, pri čemer je predvideno, da bi po novem subvencije tržne najemnine, ki jih sedaj zagotavlja država, zagotavljale občine, subvencije najemnine za javna najemna stanovanja, ki jih sedaj dajejo občine, pa država.