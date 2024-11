Vlada o Tešu, predlog naj bi bil precej spremenjen

Predlog zakona naj bi bil po nekaterih informacijah precej spremenjen glede na osnutek, ki je bil oktobra v javni obravnavi. Kakšne bodo nove rešitve, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo v sredo niso mogli povedati; dejali so, da so vsebino usklajevali na podlagi precej nasprotujočih si pripomb različnih deležnikov.

Teš naj bi opravljal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za odjemalce na območju občin Velenje in Šoštanj, za kar bi lahko prejel državno nadomestilo skladno s pravili EU o državnih pomočeh. Družba namreč posluje nerentabilno in z letom 2025 ne bo več dovoljen sedanji način financiranja, ko Holding Slovenske elektrarne (HSE), v skupini katerega sta Teš in Premogovnik Velenje, Tešu krije razliko med (nižjo) prodajno in (višjo) proizvodno ceno elektrike.