Vlada o ukrepih za nemoteno preskrbo z gorivi

Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizla in kurilnega olja. Vlada želi od trgovcev pojasnila o ključnih problemih, zaradi katerih prihaja do motenj, in organizirati logistiko, da se te zmanjšajo. Kot je na včerajšnjem predvolilnem soočenju na naši televiziji dejal premier Robert Golob , je možna tudi aktivacija vojaškega prevoza goriva.

Na sestanek v prostore vlade naj bi danes prišli tudi predstavniki Petrola in Mola ter zavoda za blagovne rezerve. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer naj bi medtem pristojne institucije že pozval, da preverijo stanje na trgu.

Vlada sicer poudarja, da je zaenkrat zalog naftnih derivatov dovolj, da je problem zgolj pri logistiki, saj da so vse zmogljivosti za razvoz goriva zasedene. Vlada je namreč sprostila tudi blagovne rezerve, a razen Mola za zdaj zanje ni zaprosil noben od upravičencev. Lahko pa država po sprostitvi blagovnih rezerv po Golobovih pojasnilih popolnoma legalno omeji točenje goriva za tujce, če bo to potrebno. Inšpektorji, ki nadzorujejo razmere, so po njegovih besedah že na terenu.

Vlada je sicer s petkom odpravila regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah; Petrol je cene prvi dan dvignil rahlo, Mol občutneje. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv.

Trgovci pa so se odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.