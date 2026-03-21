Slovenija

Vlada o ukrepih za nemoteno preskrbo z gorivi

Ljubljana, 21. 03. 2026 07.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Vlada bo danes obravnavala ukrepe, s katerimi bo promet z gorivi znova stekel, je napovedal premier Golob.

Vlada bo danes po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba obravnavala ukrepe, s katerimi naj bi znova nemoteno stekel promet z gorivi. Premier je napovedal tudi možnost aktiviranja vojaškega prevoza goriva na bencinske servise in po potrebi omejitev točenja goriva za tujce, kar je mogoče storiti po sprostitvi blagovnih rezerv.

Zaradi izrazito povečanega povpraševanja na posameznih bencinskih črpalkah po državi še vedno občasno zmanjkuje goriva, najpogosteje dizla in kurilnega olja. Vlada želi od trgovcev pojasnila o ključnih problemih, zaradi katerih prihaja do motenj, in organizirati logistiko, da se te zmanjšajo. Kot je na včerajšnjem predvolilnem soočenju na naši televiziji dejal premier Robert Golob, je možna tudi aktivacija vojaškega prevoza goriva.

Preberi še Težave z dostavo goriva: vlada bo odločala o ukrepih za nemoteno preskrbo

Na sestanek v prostore vlade naj bi danes prišli tudi predstavniki Petrola in Mola ter zavoda za blagovne rezerve. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer naj bi medtem pristojne institucije že pozval, da preverijo stanje na trgu.

Vlada bo danes obravnavala ukrepe, s katerimi bo promet z gorivi znova stekel, je napovedal premier Golob.
Vlada bo danes obravnavala ukrepe, s katerimi bo promet z gorivi znova stekel, je napovedal premier Golob.
Vlada sicer poudarja, da je zaenkrat zalog naftnih derivatov dovolj, da je problem zgolj pri logistiki, saj da so vse zmogljivosti za razvoz goriva zasedene. Vlada je namreč sprostila tudi blagovne rezerve, a razen Mola za zdaj zanje ni zaprosil noben od upravičencev. Lahko pa država po sprostitvi blagovnih rezerv po Golobovih pojasnilih popolnoma legalno omeji točenje goriva za tujce, če bo to potrebno. Inšpektorji, ki nadzorujejo razmere, so po njegovih besedah že na terenu.

Vlada je sicer s petkom odpravila regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah; Petrol je cene prvi dan dvignil rahlo, Mol občutneje. Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka. Takrat se sicer kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatev na izpuste ogljikovega dioksida obeta podražitev reguliranih pogonskih goriv.

Trgovci pa so se odločili omejiti točenje goriva. Mol je tako za posamezne fizične osebe omejitev postavil na 30 litrov, za pravne osebe oziroma tovornjake pa na 200 litrov. Za podoben korak so se odločili tudi na bencinskih servisih Shell. Petrol je medtem začasne omejitve točenja dizla in kurilnega olja uvedel le za posode, in sicer do 200 litrov na kupca, medtem ko točenje goriva v rezervoarje vozil ni omejeno.

gorivo bencin dizel kurilno olje ukrepi blagovne rezerve

bibaleze
Portal
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
moskisvet
Portal
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
dominvrt
Portal
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
