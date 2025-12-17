Na Darsu čakajo novo uredbo o mejnih vrednostih hrupa

Da je uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju iz leta 2018 v neskladju z ustavo, je ustavno sodišče presodilo julija 2022. Ob tem je ni razveljavilo ali odpravilo, je pa vladi naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi odločbe v uradnem listu, kar pa se še do danes ni zgodilo.

Medtem je upravno sodišče letos poleti nadaljnjo uporabo uredbe izrecno prepovedalo. V postopku pritožbe na gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto in Belo krajino, ki ji nasprotuje civilna iniciativa 3ROS-jug, je namreč ugotovilo, da ni v skladu z ustavnimi in zakonskimi okviri, zaradi česar se je v tovrstnih okoljskih postopkih ne sme več uporabljati.