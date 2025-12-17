Na Darsu čakajo novo uredbo o mejnih vrednostih hrupa

Da je uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju iz leta 2018 v neskladju z ustavo, je ustavno sodišče presodilo julija 2022. Ob tem je ni razveljavilo ali odpravilo, je pa vladi naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi odločbe v uradnem listu, kar pa se še do danes ni zgodilo.
Medtem je upravno sodišče letos poleti nadaljnjo uporabo uredbe izrecno prepovedalo. V postopku pritožbe na gradbeno dovoljenje za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto in Belo krajino, ki ji nasprotuje civilna iniciativa 3ROS-jug, je namreč ugotovilo, da ni v skladu z ustavnimi in zakonskimi okviri, zaradi česar se je v tovrstnih okoljskih postopkih ne sme več uporabljati.
Vlada ima tako danes na dnevnem redu predlog nove uredbe. Nanjo še posebej nestrpno čakajo v Darsu, da bodo lahko dopolnili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za prvi odsek južnega dela tretje razvojne osi. Tako se bo lahko nadaljeval postopek izdaje gradbenega dovoljenja za približno pet kilometrov ceste od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do Osredka, kjer bo priključek za tovarno Revoz.
