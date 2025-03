Vlada ob aferi Spirit po mnenju Goloba reagirala odločno

Vodenje razpisa je označil za "šolski primer uničujoče logike, ki odganja poštene, kvalitetne in prizadevne ter nagrajuje koruptivne" . Zmotilo ga je, da se je z razpisom najprej leto in pol zavlačevalo, nato sta bila samo dva meseca za prijave, sledilo je šest mesecev za izbor, pri čemer pa v razpisu ni bilo protikorupcijskih varovalk.

Logar je v luči ugotovljenih koruptivnih praks opozoril tudi na javno pismo predsednika Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joca Pečečnika premierju Golobu, v katerem je poslovnež izrazil zaskrbljenost zaradi po njegovi oceni zelo razširjene korupcije.

Predsednik vlade je priznal, da je bil razpis, "na katerega so se prijavili tudi nekateri podjetniki, ki niso imeli čistih namenov", res "zelo slabo izpeljan". A vlada in gospodarsko ministrstvo sta reagirala hitro in odločno, razpis pa je bil prav zato, da se prepreči kakršnakoli koruptivna dejanja, razveljavljen, je nadaljeval.

Spomnil je, da je gospodarski minister Matjaž Han že v prvem tednu po izbruhu afere zahteval poročilo vseh odgovornih in da je direktor Spirita Rok Capl odstopil. Poleg tega je vlada ministrstvu za gospodarstvo naložila pripravo smernic za ustrezno vodenje tovrstnih razpisov, ki so že pripravljene, tako da bodo pred ministrskim zborom to sredo.

Premier je zavrnil očitek o dolgi pripravi razpisa, saj da je bila to posledica usklajevanja z vsemi deležniki v regiji, tako da bi bil čim bolje prilagojen potrebam regije. "Izkoriščam pa priložnost in pozivam župane iz regije oziroma regijske agencije, da nas, mene osebno in kabinet, če ni bil upoštevan interes ali pa se jim zdi, da se je s strani kogarkoli v tej državi zavlačevalo proti interesu regije, nemudoma obvestijo," je pristavil.

Spirit je zoper tiste, ki so skušali nezakonito do "previsokega zneska", že sprožil kazensko ovadbo, nov razpis pa bo objavljen s trimesečnim zamikom, je napovedal.

V zvezi s Pečečnikovim pismom pa je dejal, da se je stopnja korupcije v času aktualne vlade znižala in da to dokazujejo tudi podatki organizacije Transparency International. Slovenija je namreč po njenem indeksu zaznave korupcije za leto 2024 dosegla skupno oceno 60 od možnih 100 točk, s tem pa izboljšala svoj položaj za štiri točke.

Agencija Spirit je na spornem javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod odobrila 15 projektov s skupnim sofinanciranjem v višini 52,5 milijona evrov. Skupno 20 milijonov evrov subvencij bi prejeli podjetji VonPharma SI in Vital QI Tadeja Von Horvatha, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in pet zaposlenih.