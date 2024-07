Vlada obljubila, a po letu dni SMS-opozoril še ni

Nihče z ogroženih območij pred neurjem ni dobil SMS-obvestila in opozorila in ga še kmalu ne bo. Pravilnik Evropske unije pa je takšno obveščanje naročil že sredi leta 2022, vlada pa je obljubila, da bomo to dobili kmalu po lanskih poplavah. No, pa je leto okoli, tu so nove naravne katastrofe, ministrstvo za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh pa še vedno ni opravilo svojega dela.