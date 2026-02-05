Naslovnica
Slovenija

Vlada obljublja pomoč podjetju Sij Metal Ravne

Ravne, 05. 02. 2026 15.27 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Jeklarna

Vlada ne bo dopustila propada podjetja Sij Metal Ravne, ki velja za enega ključnih zaposlovalcev in nosilcev gospodarskega razvoja na Koroškem, je ob regijskem obisku vlade povedal minister za delo Luka Mesec. Po njegovih besedah vlada delovna mesta rešuje že letos, in sicer z dvema ukrepoma, ki že veljata.

Prvi ukrep za ohranjanje delovnih mest je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uvedlo kot stalni instrument pomoči podjetjem ob izgubi naročil zaradi zunanjih dejavnikov.

V Siju Metalu Ravne to možnost trenutno uporablja približno 500 od okoli 920 zaposlenih. Namen ukrepa je ohranitev delovnih mest ter preprečitev hujših socialnih posledic v kraju, ki je gospodarsko in eksistenčno močno vezan na delovanje podjetja.

Drugi ključni ukrep je zakon za podporo energetsko intenzivnim podjetjem, ki ga je predstavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Z njim želi vlada podjetjem omogočiti lažje soočanje z večplastnimi krizami, med katerimi so visoki stroški energije, energetska kriza, carinske vojne ter pritisk nelojalne konkurence, zlasti iz Azije. V podjetju so ob tem opozorili tudi na velik upad naročil na ameriškem trgu zaradi 50-odstotnih carin na evropsko jeklo.

Bojan Kumer
Bojan Kumer
FOTO: Luka Kotnik

Kumer je ob obisku podjetja poudaril, da je bila vzpostavitev posebne sheme pomoči za energetsko intenzivna podjetja nujna za ohranjanje njihove konkurenčnosti. Ministrstvo je po več kot desetih letih uvedlo tudi shemo vračila stroškov iz naslova posrednih emisij, v katero je vključeno tudi podjetje Metal Ravne.

Zakon so pripravili v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Energetsko zbornico Slovenije, DZ pa ga je ta teden sprejel brez glasu proti. Shema v naslednjih treh letih predvideva približno 30 milijonov evrov pomoči letno za okoli 40 podjetij, pri čemer bo pomemben delež namenjen skupini Sij.

Po Kumerjevih besedah bo polovica prejete pomoči namenjena projektom, ki bodo krepili dolgoročno konkurenčnost podjetij tako na ravni EU kot globalno. Ob tem je ocenil, da ima Sij Metal projekte že pripravljene, zato ne vidi tveganja, da sredstva ne bi bila porabljena namensko. Poudaril je tudi pomen stabilnega, triletnega zakonskega okvira, ki podjetjem zagotavlja večjo predvidljivost v času prestrukturiranja in energetske tranzicije.

Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je izpostavila dobro sodelovanje zavoda s podjetjem pri izvajanju sheme skrajšanega delovnega časa. Zavod se je za izvajanje ukrepa organizacijsko okrepil, zaposleni iz območne službe Velenje pa so večkrat obiskali podjetje, pomagali pri prijavah delavcev in izvedli informativne seminarje.

Greta Metka Barbo Škerbinc
Greta Metka Barbo Škerbinc
FOTO: Bobo

V času izvajanja sheme se je v programe usposabljanja, tudi na daljavo, vključilo več kot 50 delavcev. Po oceni direktorice so ukrepi pomembno prispevali k ohranitvi delovnih mest in stabilnosti podjetja, sodelovanje pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.

Glavni direktor Sija Metala Jernej Močnik je ob obisku poudaril, da sta ministra na Ravne prišla z jasno popotnico novih ukrepov, ki so za podjetje v trenutnih razmerah ključnega pomena. Po njegovih besedah Sij Metal nujno potrebuje konkurenčne pogoje za poslovanje, obisk pa je bil priložnost, da v živo pokažejo, zakaj je podjetje konkurenčno, inovativno in mednarodno prepoznano.

Pomemben ukrep za stabilizacijo razmer v podjetju je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. V Siju Metalu Ravne trenutno izvajajo 34-urni delovni teden namesto običajnih 40 ur. Ta ukrep po Močnikovih besedah pomembno pomaga pri premoščanju trenutnih težav, s katerimi se ne sooča le Sij Metal, temveč celotna evropska jeklarska industrija.

Ministra sta se seznanila tudi z vlogo podjetja v evropski letalski industriji ter z vlaganji v trajnost, krožno gospodarstvo in zeleni prehod. Kljub zaostrenim razmeram v evropski jeklarski in kovinskopredelovalni industriji je obisk po Močnikovih besedah prinesel nekaj optimizma, saj zaznavajo več razumevanja države za izzive panoge in si želijo nadaljnjega sodelovanja.

Sij Metal Ravne Koroška delovni čas vlada pomoč

'Evropa se mora znebiti iluzije, da bodo Američani vedno tu'

Vonta zaradi groženj do konca dela komisije ne bo več komentirala

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
05. 02. 2026 16.42
Pokvarjeni vsi. Samo pri koritu so vsi in vsi nesposobni. Zaposlujejo samo znance ki so nesposobni. Pogoj bi moral biti da se celotnemu vodstvo z svojimi družinami ki vegetirajo v podjetju ker so jim priskrbeli mesto pri koritu da odpoved. Res bol korupnega in nesposobnega vodstva še nisem videl.
Odgovori
0 0
sevenup
05. 02. 2026 16.35
No sedaj pa bo sigurno šlo v stečaj, če se bo in je vlada vmešala vmes. Statistično gledano je kar veliko vladnih podjetjij propadlo, kakor uspešno nadaljevalo pot.
Odgovori
0 0
NotMe
05. 02. 2026 16.32
Najprej nabit davke, pa božičnice, pa minimalca, potem pa reševat?! Iz levega v desni žep, vmes pa seveda v usta!!!
Odgovori
+0
1 1
Tine990
05. 02. 2026 16.29
Golob, mesec, fajon govorijo o sankcijah za ruska podjetja istocasno pa pomagajo ruskemu podjetju v slo z vec 10 miljoni letno
Odgovori
+3
3 0
iskriv
05. 02. 2026 16.23
Naj tisti , ki so prodali Rusom SIJ z načinom samo odkupa in ker je takrat izginilo neznano kam 70 milijonov evrov te dajo sedaj za pomoč SIJ !
Odgovori
+1
2 1
wsharky
05. 02. 2026 16.18
Robi, Matjaž in Matevž so tudi pomagali Mariborski livarni, pa vemo kaj se je s to tovarno v Mariboru zgodilo.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
