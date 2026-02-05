Vlada obljublja pomoč podjetju Sij Metal Ravne

Prvi ukrep za ohranjanje delovnih mest je shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uvedlo kot stalni instrument pomoči podjetjem ob izgubi naročil zaradi zunanjih dejavnikov. V Siju Metalu Ravne to možnost trenutno uporablja približno 500 od okoli 920 zaposlenih. Namen ukrepa je ohranitev delovnih mest ter preprečitev hujših socialnih posledic v kraju, ki je gospodarsko in eksistenčno močno vezan na delovanje podjetja. Drugi ključni ukrep je zakon za podporo energetsko intenzivnim podjetjem, ki ga je predstavil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Z njim želi vlada podjetjem omogočiti lažje soočanje z večplastnimi krizami, med katerimi so visoki stroški energije, energetska kriza, carinske vojne ter pritisk nelojalne konkurence, zlasti iz Azije. V podjetju so ob tem opozorili tudi na velik upad naročil na ameriškem trgu zaradi 50-odstotnih carin na evropsko jeklo.

Bojan Kumer FOTO: Luka Kotnik

Kumer je ob obisku podjetja poudaril, da je bila vzpostavitev posebne sheme pomoči za energetsko intenzivna podjetja nujna za ohranjanje njihove konkurenčnosti. Ministrstvo je po več kot desetih letih uvedlo tudi shemo vračila stroškov iz naslova posrednih emisij, v katero je vključeno tudi podjetje Metal Ravne. Zakon so pripravili v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Energetsko zbornico Slovenije, DZ pa ga je ta teden sprejel brez glasu proti. Shema v naslednjih treh letih predvideva približno 30 milijonov evrov pomoči letno za okoli 40 podjetij, pri čemer bo pomemben delež namenjen skupini Sij. Po Kumerjevih besedah bo polovica prejete pomoči namenjena projektom, ki bodo krepili dolgoročno konkurenčnost podjetij tako na ravni EU kot globalno. Ob tem je ocenil, da ima Sij Metal projekte že pripravljene, zato ne vidi tveganja, da sredstva ne bi bila porabljena namensko. Poudaril je tudi pomen stabilnega, triletnega zakonskega okvira, ki podjetjem zagotavlja večjo predvidljivost v času prestrukturiranja in energetske tranzicije. Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je izpostavila dobro sodelovanje zavoda s podjetjem pri izvajanju sheme skrajšanega delovnega časa. Zavod se je za izvajanje ukrepa organizacijsko okrepil, zaposleni iz območne službe Velenje pa so večkrat obiskali podjetje, pomagali pri prijavah delavcev in izvedli informativne seminarje.

Greta Metka Barbo Škerbinc FOTO: Bobo