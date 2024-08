Vlada obljublja: Sanacija bo končana do leta 2028

Poplave in plazovi, ki so 4. avgusta lani prizadeli 183 občin in vzeli šest življenj, so povzročili za tri milijarde evrov neposredne škode, upoštevajoč vse vidike naravne nesreče, pa je bila škoda ocenjena na 9,9 milijarde evrov. Kaj leto dni pozneje sporoča vlada? Da so v prej kot letu dni očistili več kot 840 kilometrov vodotokov, dnevno je odstranjevalo naplavine in utrjevalo brežine povprečno več kot 1.500 delavcev. Da se je program sanacije začel in da so prepričani, da bo obnova v celoti končana do leta 2028.