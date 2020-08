Vlada: Odločanje glede bolniške odsotnosti je enako kot pred epidemijo

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odločanje v zvezi z bolniško odsotnostjo, zadržanostjo od dela, medicinskimi pripomočki, sanitetnimi prevozi in zdraviliškim zdravljenjem je tako enako kot v času pred sprejetim odlokom oz. pred epidemijo COVID-19.

V omenjenem odloku, ki je v veljavo stopil 24. marca letos, je pisalo, da izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja začasno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Poleg tega je za prvi dan začasne zadržanosti od dela veljal dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, ne glede na to, da je bil določen pred uveljavitvijo odloka.

Sprejela je tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin za leto 2019. Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2019 znaša 49,83 milijard evrov in se je glede na stanje, izkazano na 31. december 2018, v letu 2019 povečala za 2,80 odstotka oziroma 1,36 milijarde evrov.

Uvajajo tudi poenostavitve pri vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev

Vlada z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020uvaja poenostavitve pri vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja, še posebej zaradi olajšanja upravičencev pri spopadanju s posledicami epidemije Covid-19 v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju.

S predlaganimi spremembami bo možno lažje izvajanje projektov in doseganje ciljev podukrepov ter hitrejši pregled zahtevkov za izplačilo sredstev, kar bo posledično skrajšalo čas nakazil prejete podpore upravičencem za njihove stroške, nastale pri izvajanju projektov, ter jim tako zagotovilo večjo likvidnost.