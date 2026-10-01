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Slovenija

Vlada odpoklicala in imenovala nove člane sveta NIJZ

Ljubljana, 01. 10. 2026 17.39 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
STA Ti.Š.
Stavba NIJZ

Vlada je na seji iz sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odpoklicala predstavnike ustanovitelja Mitjo Blaganjeta, Mileno Kramar Zupan, Jureta Poglajna in Vitomirja Paniča. Za preostanek mandata sveta zavoda, ki traja do 6. septembra 2027, je imenovala Sonjo Štramec Nemec, Žigo Andoljška, Edvarda Jakšiča in Ingrid Kovšca Pušenjak.

Odpoklic je v skladu s pravilnikom o podrobnejših pogojih za imenovanje, sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu javnega zdravstvenega zavoda ter postopku za izbiro članov v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Slovenija. Ta določa, da lahko vlada, ne glede na razloge za predčasno razrešitev, predstavnika ustanovitelja odpokliče na predlog ministra za zdravje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Kadar pride do prenehanja mandata člana sveta zavoda, predstavnika ustanovitelja, zaradi predčasne razrešitve, odpoklica ali smrti, minister za zdravje predlaga nadomestnega člana iz seznama primernih kandidatov za predstavnika ustanovitelja ali se izvede nov javni poziv. V skladu z navedenimi določbami je minister za zdravje Tadej Ostrc predlagal nove predstavnike ustanovitelja, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje.

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Vlada je danes Natašo Vidnar na njeno prošnjo razrešila s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na ministrstvu. Vidnarjeva je ob tem pojasnila, da se je za odstop odločila iz osebnih razlogov. Nepreklicno odstopno izjavo je podala 16. septembra.

Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za dostopnost in ekonomiko na ministrstvu za zdravje je medtem imenovala Dušana Jošarja, in sicer od 1. oktobra 2026 do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev.

Vlada je s položaja generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko 10. septembra razrešila Vlasto Mežek.

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Na ministrstvu za zdravje je bilo v zadnjem času več kadrovskih premikov. Konec avgusta je odstopila državna sekretarka Vesna Marinko, konec septembra pa državna sekretarka Tea Košir. Kljub temu pa minister Ostrc meni, da ministrstvo deluje odlično, je včeraj pojasnil ob robu izredne seje DZ.

Koširjeva je sicer danes na družbenem omrežju Facebook objavila dolg zapis, v katerem je med drugim zapisala, da so ji grozili. Od kod so grožnje prišle, ni razkrila.

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NIJZ vlada odpoklic predstavniki ustanovitelja Ministrstvo za zdravje

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KOMENTARJI3

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Betuul
01. 10. 2026 20.43
Po zdr domovih obstajajo tudi nijz programi za zdravstvenovzgojne programe. Bojda da je omejeno na starost 64 let .
Odgovori
0 0
krENkmet
01. 10. 2026 20.39
Tudi Gabrovca bi bilo potrebno odpustiti !!!
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+1
1 0
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.02
Ministrstvo deluje odlično, čakalne vrste so se povečale za 6 mesecev!
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4 0
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