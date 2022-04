Vlada ohranja neposredni nadzor nad cenami učbenikov

Kot so sporočili z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, uredba tako določa način in postopek oblikovanja cen za tiste učbenike za posamezni predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu, ki so edini in se na trgu ponudijo prvič.

Cene učbenikov, ki jih je vlada določila po 1. januarju 2020, se ne smejo povišati, cene že potrjenih učbenikov s 1. majem 2020 pa se lahko povišajo največ za 1,5 odstotka za splošnoizobraževalne predmete in največ za dva odstotka za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, so pojasnili v sporočilu po seji vlade.

Dodali so, da cene vseh preostalih (alternativnih) učbenikov in cene vseh delovnih zvezkov, zbirk nalog oziroma vaj in atlasov določajo založniki prosto v skladu s ponudbo in povpraševanjem ter jih ta uredba ne ureja.