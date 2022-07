Vlada ohranja nižje trošarine za energente in električno energijo

"Z ohranitvijo nižjih trošarin bomo skupaj z ostalimi ukrepi vplivali na zajezitev visokih cen in pomagali pri reševanju stisk posameznikov," je vlada zapisala v sporočilu za javnost.

Uredba tako ohranja trenutno veljavne trošarine za bencin pri 0,359 evra na liter, za dizelsko gorivo pri 0,330 evra na liter, za kurilno olje pri 0,07875 evra na liter, za zemeljski plin za ogrevanje pri 0,86 evra za megavatno uro (MWh), za električno energijo s stopnjo od 0 do 10.000 MWh na leto pri 1,53 evra za MWh in za električno energijo s stopnjo nad 10.000 MWh na leto 0,90 evra za MWh.

Vlada je danes sicer s 1. septembrom za eno leto omejila maloprodajne cene plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev. Z omejenimi cenami plina in znižanimi trošarinami ter nižjo stopnjo DDV bo letni prihranek za gospodinjstva znašal od 90 do 675 evrov, je po seji vlade povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

V preteklih tednih je ministrska ekipa že sprejela več ukrepov za zajezitev energetske draginje. Obnovila je sistem delne regulacije pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in začasno odpravila nekatere dajatve, pri elektriki pa je odločila, da bo s 1. septembrom določena najvišja cena, izenačila je tudi obravnavo gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev z upravniki v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega se je vlada za elektriko odločila znižati stopnjo DDV z 22 na 9,5 odstotka, podaljšati 50-odstotno znižanje trošarine in za polovico znižati prispevek za obnovljive vire energije.