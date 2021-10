Tožilstvo: Vlada onemogoča ponovno presojo in preizkus zakonitosti odločitve

Upravno sodišče je v četrtek v upravnem sporu, ki sta ga sprožila kandidata za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, odpravilo sklep vlade in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, pri čemer je vladi naložilo, da v ponovljenem postopku obrazloži svojo odločitev.

Kljub taki sodbi Upravnega sodišča je vlada na seji sklenila, da "izreka sodbe", ni mogoče izvršiti, ker naj bi bil postopek, v katerem naj bi vlada ponovno odločala, končan z objavo novega javnega poziva k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, so opomnili na Vrhovnem državnem tožilstvu.

"S tem vlada v konkretnem primeru onemogoča ponovno presojo in preizkus zakonitosti odločitve o seznanitvi s predlaganima kandidatoma," pravijo na Vrhovnem državnem tožilstvu in dodajajo, da vlada kot nosilka izvršilne veje oblasti z opisanim zavračanjem izvršitve sodne odločbe neposredno in očitno krši določila 2. člena o načelu pravne države in prvega odstavka 23. člena ustave o pravici do učinkovitega sodnega varstva.