Vlada po napovedih o uskladitvi pokojnin in minimalne plače

Vlada bo po napovedih socialnim partnerjem posredovala predlog za dvig minimalne plače, kar je razburilo delodajalce. Ti takšnemu koraku, ki ga imenujejo izredna uskladitev minimalne plače, nasprotujejo, saj ni predviden v zakonu o minimalni plači. Golob je sicer predlog za predčasno zvišanje minimalne plače predstavil po tistem, ko so bili ta mesec po šestih letih na novo izračunani minimalni življenjski stroški.

Teh tem sicer ni na dnevnem redu vlade, a je obravnavo predlogov za dvig pokojnin in minimalne plače ter tudi omejitev rasti oskrbnin v domovih za starejše na največ 4,5 odstotka v ponedeljek v DZ napovedal premier Robert Golob . Njegove besede je dopolnil minister za delo Luka Mesec , ki je napovedal, da bo vlada potrdila predlog interventnega zakona. Ta bo urejal tako usklajevanje pokojnin z inflacijo kot zamejevanje rasti oskrbnin v domovih za starejše.

Tudi o regulaciji daljinskega ogrevanja

Vlada bo po Golobovih napovedih obravnavala tudi že dlje časa napovedovano regulacijo cen daljinskega ogrevanja. Ponekod se je cena ogrevanja že precej dvignila, v drugih mestih pa se bojijo velikih podražitev zaradi še vedno visokih tržnih cen plina in nekaterih drugih energentov. Vlada bi s takšnim korakom dopolnila regulacijo cen plina in elektrike za gospodinjstva in male poslovne odjemalce ter naftnih derivatov.

Vlada je napovedala, da bo obravnavala predlog uredbe glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki bo konec leta prenehala obstajati. To bo urejeno kot poenostavljena pripojitev DUTB k Slovenskemu državnemu holdingu.

Na dnevnem redu je še predlog odloka o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Sredstva sklada, ki so pridobljena na dražbah emisijskih kuponov, bodo uporabljena za izvedbo številnih pozitivnih ukrepov, namenjenih prilagajanju oziroma blaženju posledic podnebnih sprememb.