Vlada po Sloveniji načrtuje niz velikih sončnih elektrarn

Vlada je na četrtkovi seji ministru za infrastrukturo Bojanu Kumru med drugim naložila, naj skupaj s sistemskima operaterjema prenosnega elektroenergetskega sistema Eles in distribucijskega sistema SODO pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje elektrike iz sončne energije za 1000 megavatov do leta 2025 na primernih lokacijah. Kot so pojasnili na ministrstvu, je končni načrt še v pripravi, vseboval pa bo tudi vse ustrezne predloge operaterjev in bo takoj po sprejetju javno objavljen.