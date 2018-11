Vlada pod plazom kritik zaradi predloga o rezanju socialnih transferjev

Do konca leta 2019 naj se ne bi usklajevali transferji posameznikom in gospodinjstvom, prav tako bi ohranili zgornjo mejo pri nadomestilu za delavke na porodniškem dopustu. S prvim ukrepom naj bi privarčevali 16 milijonov evrov, z drugim 40 milijonov evrov. Skupaj bi bilo torej z naštetimi ukrepi okoli 97 milijonov evrov prihranka. Še dodatnih 60 milijonov evrov pa naj bi dobili s podaljšanjem omejitve izplačevanja delovne uspe šnosti iz naslova povečanega obsega dela, kar je predmet pogajanj s sindikati javnega sektorja.

Koalicijski člani odbora DZ za finance so z ministrom Andrejem Bertoncljem v torek usklajevali novelo zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Koalicijske predstavnike naj bi razburili predvsem ukrepi na področju druž inske in socialne politike.

Tudi Bratuškova je srečanje s premierjem Šarcem označila za konstruktivno. Pogovore bodo sicer nadaljevali. So pa v SAB po njenih besedah zadovoljni, ker so se dogovorili, da bodo uresničili zaveze iz koalicijskega sporazuma glede pokojnin.

Cerar je pogovor s premierjem in ministrom označil za konstruktiven. Po opozorilu SMC so sklenili, da bodo našli rešitve, ki ne bodo tako, kot je zdaj predvideno, posegale v ranljive skupine, denimo v druž ino.

Premier Marjan Šarec in minister Andrej Bertoncelj sta se o predlogu zakona danes pogovarjala s predsednikom SMC Mirom Cerarjem in s predsednico SAB Alenko Bratušek .

O plačah in varčevanju v javnem sektorju bi se po njegovih besedah vlada morala najprej sporazumeti s sindikati, sicer ne more računati na njihovo podporo. "Bomo pa predvidoma v naslednjem tednu začeli z resnimi pogovori o tem," je pojasnil. Nasprotujejo tudi rezom v socialni politiki. "Vztrajamo pri tem, da smo socialna stranka," je dodal.

Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa je v izjavi za medije pojasnil, da z zadnjim predlogom novele zakona o izvrševanju proračuna ni bil uradno seznanjen, zato ga težko konkretno komentira. "Sicer pa so naša izhodišča jasna. Levica je socialna stranka in to bo bran ila pri usklajevanju zakona," je poudaril.

Ob tem je dodala tudi, da je NSi ravno v torek v parlamentarni postopek vložila predlog zakona, s katerim želijo pomagati star ejšim ženskam, ki imajo nizke dohodke in so po podatkih statističnega urada ena izmed najbo lj socialno ranljivih skupin.

V NSi so pričakovali, da bo vlada ob dobri gospodarski rasti sprostila še zadnje varčevalne ukrepe, ne pa jih zategnila. Dimičeva je ocenila, da se bodo druž ine in star ši temu gotovo uprli, "pa tudi, če bo treba stopiti pred vladno palačo". Po njenih besedah je nekaj namreč hudo narobe s takšnimi vladnimi predlogi v času gospodarske rasti.

Namera vlade, da zmanjša pravice na področjih socialne in druž inske politike, je razburila tudi poslance opozicijskih NSi in Levice. "Iz medijev smo izvedeli, da namerava vlada močno zmanjšati socialne transferje in prejemke za druž ine, kot na primer ukinitev dodatka za velike druž ine, ukinitev otro škega dodatka posameznim dohodkovnim razredom in višanje cenzusa za pridobitev državne štipendije, kar je nedopustno in v času gospodarske rasti in tudi sramotno," je v izjavi za medije dejala poslanka NSi Iva Dimic .

V LMŠ in SD predloga novele zakona danes ne komentirajo. Prvak DeSUS Karl Erjavec je pojasnil, da s predlogom podrobno ni seznanjen in ga zato tudi ne more komentirati. Je pa povedal, da se je glede proračuna s Šarcem pogovarjal že pred nekaj dnevi. Iz poslanske skupine DeSUS pa so dodatno sporočili, da so dosedanji pogovori pokazali na potrebo po nadaljnjem medstrankarskem in vladnem usklajevanju.

Kot je Bratuškova pojasnila v izjavi novinarjem po srečanju s Šarcem, to pomeni dogovor o dvigu odmernega odstotka za pokojnine v skladu z zavezo v koalicijskem sporazumu. Medtem glede regresa za upokojence še niso dokončno dogovorjeni. A danes so se po njenih navedbah strinjali, da ni prav, da pri upokojencih veljajo varčevalni ukrepi. Če bi regres ostal v petih višinah, bi bilo tako, je pojasnila.

Predsednica SAB se strinja, da so v časovni stiski. "Škoda. Lahko bi začeli malo prej delati in bi bilo morda lažje. A prihodnji četrtek je naša skupna naloga, da zakon na vladi sprejmemo in ga pošljemo v DZ," je dejala in izrazila upanje, da bo koalicija novelo zakona v DZ potrdila s pomočjo "zunanje partnerice Levice".

Odgovor na vprašanje, kje bodo v skladu s posameznimi zahtevami dobili denar za vse skupine, Bratuškova prepušča ministru za finance Andreju Bertonclju, ki je po njenih navedbah obljubil, da bo to, o čemer se sedaj pogovarjajo, umestil v čistopis zakona. "Ko bomo imeli na mizi naslednjo različico zakona, bo znanega kaj več. A jaz sem optimistična," je pristavila.

Morebitno nadaljnje varčevanje pri socialni in družinski politiki obsojajo tudi v ŠOS in ZPMS

V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) in Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) ostro nasprotujejo napovedanim posegom na področju socialne in družinske politike, ki naj bi jih predvidevala novela zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Med drugim naj bi se nadaljevalo varčevanje pri otroških dodatkih in državnih štipendijah.

"Ukrepi, ki jih predvideva vlada, so nepričakovani in nedopustni, saj kažejo na to, da namerava vlada varčevati na plečih tistih skupin, ki so najbolj ranljive – na plečih otrok in družin, ki živijo pod ali na robu revščine," so zapisali v ZPMS. Napovedani ukrepi, na primer ukinitev pravice staršev do dodatka za veliko družino, ukinitev izplačevanja otroškega dodatka za sedmi in osmi dohodkovni razred in omejitve, vezane na izplačevanje državnih štipendij, so v nasprotju z vsemi zavezami nove vlade, da bo poskrbela za najbolj ranljive skupine, so opozorili. Koalicijo in vse odločevalce so pozvali, da od napovedanih ukrepov takoj odstopijo.

V ŠOS so spomnili, da so že pri prvih varčevalnih ukrepih leta 2012 opozarjali, da so posegi v področje mladih, ki so ranljiva družbena skupina, še posebej škodljivi, prav tako posegi v izobraževanje in znanost.

Štipendije bi se morale že leta 2016 vrniti na predkrizno raven, vendar je po zakonski intervenciji in izigranju mladih z le delno sprostitvijo varčevalnih ukrepov, spremembo zakonodaje in vpeljavo dodatnega pogoja vlada pri mladih le podaljšala varčevanje, so bili kritični.

"Čeprav smo lahko pred državnozborskim volitvami poslušali obljube politikov o vlaganjih v mlade, znanje in razvoj, floskule o socialni državi in solidarnosti, je vlada to očitno hitro pozabila," so ogorčeni v ŠOS.

Kot so poudarili, smo ponovno priča kupčkanju političnih strank in popuščanju najbolj glasnim in vplivnim. Ponovno pa se pozablja na mlade, socialo in izobraževanje oziroma na teme, ki so bile očitno aktualne le pred volitvami, so prepričani v krovni študentski organizaciji.

Če se bodo namere vlade uresničile, bodo mladi po navedbah predsednika ŠOS Jake Trilarja ponovno izigrani. Ob takšnih ukrepih vse organizacije, ki zastopajo mlade, po njegovih zagotovilih ne bodo stale križem rok.