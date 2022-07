Vlada podala soglasje k menjavam na čelu NIJZ

Svet NIJZ se je na izredni seji v četrtek seznanil s Krekovo odstopno izjavo in ga razrešil z mesta direktorja NIJZ. Razrešitev stopi v veljavo s soglasjem vlade.

Milan Krek je v sredo podal pisno izjavo o odstopu s položaja direktorja NIJZ. V njej je zapisal, da je odločitev sprejel "po mesecu neznosnih političnih pritiskov, ki so jih predstavniki oblasti ter njihovi odposlanci izvajali" nad njim po menjavi vlade in ocenil, da bi z vztrajanjem na funkciji povzročil škodo NIJZ.

Vlada je danes podala tudi soglasje k imenovanju članov zdravstvenega sveta, ki je sestavljen iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva.

Svet zavoda NIJZ je ob tem za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenoval Branka Gabrovca , ki bo opravljal tekoče posle do imenovanja novega direktorja NIJZ, vendar ne več kot eno leto. V. d. generalnega direktorja nastopi funkcijo dan po podanem soglasju vlade k razrešitvi Kreka, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Kot izhaja iz sporočila po seji vlade, so v svet imenovali kardiologinjo Mirto Koželj, sicer tudi predsednico sveta Gibanja Svoboda, zdravnika Erika Breclja, zdravnico Danico Rotar Pavlič, specialistko čeljustne in zobne ortopedije Martino Drevenšek, izrednega profesorja Mateja Štuheca, zaposlenega v psihiatrični bolnišnici Ormož, imunologa Alojza Ihana, strokovnega vodjo klinike za interno medicino v mariborskem univerzitetnem kliničnem centru Radovana Hojsa in infektologinjo Tatjano Lejko Zupanc.

Člani sveta bodo tudi ortoped Matjaž Vogrin, vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ in nove posvetovalne skupine za covid-19 Mario Fafangel, psihiatrinja Maja Rus Makovec, pediatra Denis Baš in Marko Pokorn, zdravnica Julija Polca, Branko Gabrovec z NIJZ, zdravnik Dorijan Marušič, zaposlen v Zdravstvenem zavodu Celjenje, Jakob Ceglar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Alenka Kolar iz ljubljanskega onkološkega inštituta.

Kot predstavnico civilne družbe je vlada v svet imenovala predsednico Združenja Europa Donna Slovenija Tanjo Španić, iz vrst strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege pa predsednico strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege Matejo Lorber. Pred nedavnim je sicer minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ob Lorberjevi imenoval tudi ostale člane strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege.