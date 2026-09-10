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Slovenija

Vlada podala soglasje k razrešitvi direktorja UKC Ljubljana

Ljubljana, 10. 09. 2026 16.09 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA
Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug

Vlada je podala soglasje k razrešitvi generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marka Juga. Svet zavoda bo verjetno v petek imenoval novega vršilca dolžnosti direktorja, ki bo prevzel vodenje največje slovenske bolnišnice do imenovanja novega direktorja s polnim mandatom.

Marko Jug je konec avgusta svetu UKC ponudil svoj odstop, potem ko je vlada v svetu UKC zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja. Jug, ki je bolnišnico vodil od septembra 2022, je to razumel kot "jasno sporočilo".

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Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je ob tem dejal, da Jugovo voljo spoštujejo, na dopisni seji, ki se je končala v sredo minuli teden, pa je svet Jugov odstop tudi sprejel in ga s petimi glasovi za in dvema vzdržanima razrešil z 11. septembrom.

Soglasje k razrešitvi je morala podati še vlada. Zdaj svet zavoda čaka imenovanje v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana. Sejo so imeli predvideno že za danes popoldne, a so jo nato prestavili na petek.

Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano.

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KOMENTARJI3

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jonasz
10. 09. 2026 17.20
Dobro in zdaj takoj v zapor naprej! razlogov je več kot preveč od korupcije na veliko do uničenja UKC ja in neverjetnega povečanja čakalnih dob...
Odgovori
0 0
Marinanjo
10. 09. 2026 17.03
Respect Marko
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
10. 09. 2026 16.18
A pride 72 letni Guzej za direktorja UKC? Janšisti vse boste uničili!
Odgovori
+0
4 4
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