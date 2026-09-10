Vlada podala soglasje k razrešitvi direktorja UKC Ljubljana

Marko Jug je konec avgusta svetu UKC ponudil svoj odstop, potem ko je vlada v svetu UKC zamenjala vse štiri predstavnike ustanovitelja. Jug, ki je bolnišnico vodil od septembra 2022, je to razumel kot "jasno sporočilo".

Novi predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je ob tem dejal, da Jugovo voljo spoštujejo, na dopisni seji, ki se je končala v sredo minuli teden, pa je svet Jugov odstop tudi sprejel in ga s petimi glasovi za in dvema vzdržanima razrešil z 11. septembrom.

Soglasje k razrešitvi je morala podati še vlada. Zdaj svet zavoda čaka imenovanje v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana. Sejo so imeli predvideno že za danes popoldne, a so jo nato prestavili na petek.

Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano.