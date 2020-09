Vlada podaljšala mandata Jelki Pirkovič in Damjanu Damjanoviču

Vlada je Jelko Pirkovič in Damjanoviča za v. d. generalnega direktorja omenjenih direktoratov imenovala marca, ko je razrešila generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino Majo Bahar Didović in v. d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnost Marjeto Pečarič .

Mandata Jelki Pirkovič in Damjanu Damjanoviču sta podaljšana do 22. marca 2021.

Jelka Pirkovič je umetnostna zgodovinarka, konservatorka in političarka. Med letoma 1991 in 1995 ter med letoma 2012 in 2014 je bila direktorica Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine. V času osme slovenske vlade oziroma ministrovanja Vaska Simonitija je bila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo.

Damjanovič je bil direktor Slovenske filharmonije (SF) od leta 2003 do leta 2017, ko ga je razrešilo ministrstvo za kulturo oziroma tedanji minister Tone Peršak. Preden je prišel v SF, je bil zaposlen v SNG Opera in balet Ljubljana, najprej v orkestru kot trobentač, nato v marketingu. Širšemu občinstvu je poznan tudi iz televizijskih oddaj, kot sta bili X Factor Slovenija in Slovenija ima talent.