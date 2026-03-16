Vlada podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo

Vlada je odlok sprejela zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in povezanih tveganj za oskrbo z energijo v širšem evropskem prostoru. Neposredne motnje v oskrbi Slovenije trenutno sicer niso verjetne, dogajanje pa že vpliva na cene plina v Evropi in na razmere pri zagotavljanju zadostnih zalog za prihodnje obdobje, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Z razglasitvijo nižje stopnje tveganja se energetske družbe in odjemalce opozarja na možnost zaostritve razmer ter na potrebo po pravočasni pripravi na morebitne motnje pri oskrbi z energijo," so dodali.