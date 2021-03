Vlada podaljšala ukrepa odloga izvršbe in posebnih pravil davčne izvršbe

Sedmi protikoronski zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 je prinesel ukrep odloga izvršbe za dolžnike, ki so fizične osebe. V skladu z zakonom je ta veljal do konca januarja, vlada pa ga lahko podaljša za obdobje treh mesecev, če ugotovi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov sprejem.

Vlada je ukrep že podaljšala do 17. marca, do dne, na katerega je bila pred letom dni razglašena epidemija. Ob izteku ukrepa ugotavljajo, da glede na razmere in trenutno stanje v državi še vedno obstajajo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe. Ukrep je tako vlada znova podaljšala, in sicer do 18. aprila.

Ob tem je vlada do 18. aprila podaljšala tudi ukrep, ki določa posebna pravila davčne izvršbe. Ugotovili so namreč, da so ekonomske razmere zaradi epidemije še vedno zaostrene, davčni zavezanci pa se soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti. Vlada je ocenila, da bo podaljšanje ukrepa davčnim zavezancem olajšalo izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Kot je za Verigo dobrih ljudi pojasnila pravnica Tjaša Tomažin Raspotnik, je ukrep odloga izvršbv bistvu namenjen temu, da bi dolžniki v času epidemije, ko imajo že tako veliko težav z dohodki, lažje preživeli, a kot se je izkazalo v praksi, jim ukrep nič ne pomaga. Tomažin Raspotnikova je predstavila primer, s katerim se ukvarja. "Imamo gospo, ki je imela več izvršb – za elektriko, vodo, Telekom in tudi Furs," je povedala in pojasnila, da se upnike poplačuje po vrstnem redu vložene izvršbe, razen če je kakšna izvršba prednostna. Pri omenjeni gospe je bil Furs na petem mestu in ker ima gospa nizke prihodke, je izvršba Fursa čakala, saj obstajajo omejitve, koliko denarja je mogoče 'vzeti' z bančnega računa dolžnika. Glede na določila iz PKP 7 so vse izvršbe na sodišču odločene, torej izvršba za elektriko, vodo in Telekom. Izvršba Fursa pa še vedno teče in se je s petega mesta prestavila na prvo. Namesto sodišča ji tako denar zdaj pobere Furs.