Vlada podaljšala ukrepe za poenostavljeno zaposlovanje tujcev

Podaljšanje ukrepov se nanaša na vloge, ki bodo za področje izdaje in podaljšanja enotnih dovoljenj za prebivanje in delo za tujce na upravne enote vložene od 1. oktobra do vključno 31. decembra, so sporočilo ministrstva za javno upravo povzeli v Ukomu.

"V prvem obdobju izvajanja zakona so bili zabeleženi in ugotovljeni določeni pozitivni učinki delujočih ukrepov, ki bodo v nadaljevanju še dodatno doprinesli k izboljšanem reševanju zadev v zakonitem roku, kar pa seveda varuje tako človekove pravice, kot povečuje konkurenčnost gospodarstva oziroma veča ponudbo dela na trgu dela," so odločitev za podaljšanje pojasnili na ministrstvu.

Opozorili so tudi na potrebo po nadaljnji razbremenitvi poslovnih procesov upravnih enot in omogočanju hitrejšega vstopa tujcev na trg dela.