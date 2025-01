Vlada podaljšala začasni ukrep o zaostrenih varnostnih razmerah v zaporih

Na dan 12. decembra 2024 je v zavodih za prestajanje kazni zapora delež varovanih oseb na posameznega pravosodnega policista dosegel 3,48 varovane osebe. To pomeni, da je na ta dan število varovanih oseb na posameznega pravosodnega policista preseglo zakonsko določeno mejo 2,5 varovane osebe za odreditev začasnih ukrepov, in sicer za 0,98 varovane osebe na pravosodnega policista.

Na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij vlada z odlokom ugotovi zaostrene varnostne razmere zaradi kadrovskih ali prostorskih težav v zavodih ter določi vrsto in način izvršitve enega ali več začasnih ukrepov in trajanje njihove veljavnosti tako, da so ti glede na kadrovske oziroma prostorske težave v zavodih nujni, primerni in sorazmerni za varovanje življenja in zdravja varovanih oseb ter varstvo njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za zagotavljanje nemotenega dela v zavodih, so z ministrstva za pravosodje sporočili po seji vlade.

Prav tako so zavodi za prestajanje kazni zapora na dan 12. decembra v povprečju zasedeni 138,95-odstotno, med njimi Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana 178,52-odstotno, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni 140,60-odstotno, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper 164,15-odstotno in Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje 163,93-odstotno. To pomeni, da je na ta dan zasedenost zavodov za prestajanje kazni zapora presegla zakonsko določeno mejo 20 odstotkov nad uradno ugotovljeno zmogljivostjo vseh zavodov skupaj, in sicer za 18,95 odstotka.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je na pobudo generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojana Majcna z dne 12. decembra vladi z omenjenim odlokom predlagala podaljšanje veljavnosti začasnega ukrepa opravljanja del in nalog pravosodnega policista s strani delavca uprave, ki je bil v preteklosti zaposlen na delovnem mestu pravosodni policist, v trajanju nadaljnjih treh mesecev, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

Vlada pa z odlokom ni podaljšala možnosti prekinitve prestajanje zapornih kazni. Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so za STA pojasnili, da je bilo prestajanje zaporne kazni zaradi pomanjkanja postelj v zavodu prekinjeno dvema obsojencema, obema iz mariborskega zapora. Ta se morata do izteka veljavnosti odloka, torej do 12. januarja, vrniti na prestajanje zaporne kazni.