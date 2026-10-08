Vlada podaljšala začasni ukrep za premostitev razmer v zaporih

Začasni ukrep, ki ga je vlada danes podaljšala, se je med začasnimi ukrepi izkazal za najbolj učinkovitega, so sporočili po seji vlade. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je na podlagi tega ukrepa sklenila devet dogovorov o opravljanju del in nalog z zaposlenimi, ki so bili zaposleni na delovnem mestu pravosodni policist.
Kot so na ministrstvu za pravosodje zapisali v sporočilu za javnost, je uprava s tem omilila kadrovsko stisko. Poleg tega so pravosodnim policistom lažje zagotovili posamezne pravice, na primer pravico do počitka, odmora in koriščenja letnega dopusta.
Na upravi so za pridobitev dodatnih kadrov, predvsem pravosodnih policistov, že izvedli vrsto ukrepov. Med drugim so spremenili sistematizacijo delovnih mest in začeli vseslovensko promocijo poklica. Med junijsko nacionalno kampanjo je na 26 objavljenih prostih delovnih mest prispelo 75 prijav, kar je več kot pred začetkom bolj intenzivnih promocijskih aktivnosti, so zapisali.
Varnostne razmere so zaradi kadrovskih težav v zavodih za prestajanje kazni zapora še vedno zaostrene. Razmerje med številom varovanih oseb in pravosodnih policistov je bilo 18. septembra 2,83 varovane osebe na pravosodnega policista, s tem pa je preseglo zakonsko merilo za odreditev začasnih ukrepov, ki znaša 2,5 varovane osebe na pravosodnega policista.
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