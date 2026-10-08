Vlada podaljšala začasni ukrep za premostitev razmer v zaporih

Začasni ukrep, ki ga je vlada danes podaljšala, se je med začasnimi ukrepi izkazal za najbolj učinkovitega, so sporočili po seji vlade. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je na podlagi tega ukrepa sklenila devet dogovorov o opravljanju del in nalog z zaposlenimi, ki so bili zaposleni na delovnem mestu pravosodni policist.

Kot so na ministrstvu za pravosodje zapisali v sporočilu za javnost, je uprava s tem omilila kadrovsko stisko. Poleg tega so pravosodnim policistom lažje zagotovili posamezne pravice, na primer pravico do počitka, odmora in koriščenja letnega dopusta.