Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vlada podaljšala začasni ukrep za premostitev razmer v zaporih

Ljubljana, 08. 10. 2026 17.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Zavod za prestajanje kazni Dob

Vlada je na seji izdala odlok o podaljšanju začasnega ukrepa za premostitev zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih ali prostorskih težav v zavodih za prestajanje kazni zapora. Delo pravosodnih policistov lahko tako do 12. januarja opravljajo tudi delavci uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so že bili pravosodni policisti.

Začasni ukrep, ki ga je vlada danes podaljšala, se je med začasnimi ukrepi izkazal za najbolj učinkovitega, so sporočili po seji vlade. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je na podlagi tega ukrepa sklenila devet dogovorov o opravljanju del in nalog z zaposlenimi, ki so bili zaposleni na delovnem mestu pravosodni policist.

Kot so na ministrstvu za pravosodje zapisali v sporočilu za javnost, je uprava s tem omilila kadrovsko stisko. Poleg tega so pravosodnim policistom lažje zagotovili posamezne pravice, na primer pravico do počitka, odmora in koriščenja letnega dopusta.

Pravosodni policist
Pravosodni policist
FOTO: Luka Kotnik

Na upravi so za pridobitev dodatnih kadrov, predvsem pravosodnih policistov, že izvedli vrsto ukrepov. Med drugim so spremenili sistematizacijo delovnih mest in začeli vseslovensko promocijo poklica. Med junijsko nacionalno kampanjo je na 26 objavljenih prostih delovnih mest prispelo 75 prijav, kar je več kot pred začetkom bolj intenzivnih promocijskih aktivnosti, so zapisali.

Varnostne razmere so zaradi kadrovskih težav v zavodih za prestajanje kazni zapora še vedno zaostrene. Razmerje med številom varovanih oseb in pravosodnih policistov je bilo 18. septembra 2,83 varovane osebe na pravosodnega policista, s tem pa je preseglo zakonsko merilo za odreditev začasnih ukrepov, ki znaša 2,5 varovane osebe na pravosodnega policista.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vlada zapor kadri pravosodni policisti

Se bodo spremenila pravila opravljanja alkotesta?

24ur.com Vlada podaljšala začasni ukrep o zaostrenih varnostnih razmerah v zaporih
24ur.com Prezasedenost zaporov in pomanjkanje kadra: kaj predlaga ministrstvo?
24ur.com DZ sprejel novelo z možnostjo odloga in prekinitve prestajanja kazni
24ur.com Odprava sporne uredbe prejšnje vlade o komuniciranju tožilstva in Policije
24ur.com Za opravljanje nalog do konca leta vpoklicali pomožne policiste
24ur.com Se vlada nedopustno vmešava v kadrovanje in delo Policije?
24ur.com Obeta se novo podaljšanje nadzora na mejah
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnika se ločujeta, sledi boj za skrbništvo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Vložila je vlogo za ločitev
Vložila je vlogo za ločitev
vizita
Portal
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
moskisvet
Portal
Slovenec pri 71 letih preplaval 11,5 km dolgo pot okoli Golega otoka
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
okusno
Portal
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Riba v soli: preprost trik, s katerim ostane meso neverjetno sočno
Riba v soli: preprost trik, s katerim ostane meso neverjetno sočno
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002