Vlada podprla Boštjančičev odgovor na očitke iz interpelacije

"Če bi bil minister za finance odgovoren za vso porabo proračunskih sredstev, vsak nakup, vsako investicijo, ki se zgodi v tej državi, potem ne potrebujemo več drugih resorjev in njihovih finančnih načrtov ali pa drugih neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ampak bi zadoščal zgolj obstoj in finančni načrt ministrstva za finance," je navedel.

Zakon o javnih financah v 65. členu opredeljuje odgovornost predstojnikov neposrednih uporabnikov državnega proračuna in jasno določa, da vsako ministrstvo odgovarja za svoje odločitve. Zakon predstojnikom neposrednih uporabnikov nalaga odgovornost za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi, je zapisal minister za finance Klemen Boštjančič .

Ocenil je, da so vlagatelji interpelacije ob tem prezrli dosežke ministrstva v tem mandatu, in med njimi naštel lansko in napovedano gospodarsko rast, nizki stopnji brezposelnosti in inflacije ter ohranitev visokih bonitetnih ocen države. "Kljub številnim izzivom, povezanim z energetsko krizo, draginjo in poplavami, je bilo ves čas zagotovljeno nemoteno in stabilno financiranje rednih ter izrednih ukrepov države," je še zapisal.

SDS je na začetku novembra vložila interpelacijo zoper finančnega ministra. V njej mu očita nevestno delo, oškodovanje javnih sredstev, zavajanje javnosti v aferi Litijska in zlorabo položaja. V poslanski skupini SDS ocenjujejo, da je zaradi svojih ravnanj izgubil kredibilnost in zaupanje za opravljanje te funkcije, zato predlagajo njegovo razrešitev.