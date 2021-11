Vlada podprla Hojsov odgovor na interpelacijo. Minister očitke v celoti zavrača

Že drugo interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa so zasnovali v Levici, vložili pa so jo poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani poslanci. Pod vloženo interpelacijo je podpisanih 43 poslancev.

Ministru očitajo politizacijo in militarizacijo Policije, pa tudi odgovornosti za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih Policije. Menijo, da Hojs ne nosi zgolj objektivne odgovornosti za policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, ampak da je tudi subjektivno vplival na takšno policijsko taktiko. Prepričani so, da zahteve po povečani represiji prihajajo iz državnega vrha, konkretno od predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janše ter podpredsednika SDS Hojsa.