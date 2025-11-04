Svetli način
Vlada podprla takso za potnike s potniških ladij

Ljubljana, 04. 11. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Vlada podpira zakonski predlog poslancev koalicije in poslanca italijanske narodne skupnosti, da se uvede plačilo turistične takse za potnike s potniških ladij. Tudi ti potniki, tako kot gosti v nastanitvenih obratih, lahko namreč uporabljajo določene storitve in ugodnosti lokalne skupnosti, pravi vlada.

Novela zakona o spodbujanju razvoja turizma bi po predlogu uvedla plačilo turistične takse za potnike s potniških ladij, pri čemer bi bil zavezanec za plačilo te takse ladjar. Plačala bi se za potnike na potniških ladjah, ki se privežejo v pristanišču za mednarodni javni promet ali zasidrajo v akvatoriju, ki služi temu pristanišču, in sicer za vsak dan, ko so privezane ali zasidrane.

"Vlada predlog zakona podpira, saj meni, da je skladen z namenom in sistemsko ureditvijo turistične takse. Tudi potniki na potniških ladjah ob možnosti izkrcanja, tako kot gosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, lahko uporabljajo določene storitve in ugodnosti lokalne skupnosti, ki so jim na voljo brezplačno," je v sporočilu po današnji dopisni seji vlade zapisalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Potniška ladja
Potniška ladja FOTO: Ivana Cvetko

Kot je dodalo, je v vladnem mnenju zaradi jasnosti in sistemske skladnosti podanih nekaj predlogov za izboljšanje besedila v okviru zakonodajnega postopka.

Predlagatelji, poslanci koalicije in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, so julija ob vložitvi predloga v DZ pojasnjevali, da Slovenija postaja vse bolj priljubljena destinacija za prihode potniških ladij in da obisk prinaša koristi lokalnemu gospodarstvu - gostincem, trgovcem, prevoznikom in turističnim ponudnikom, da pa imajo občine zaradi tega tudi dodatne stroške in obveznosti.

Predlog novele je po njihovih navedbah odgovor na dolgoletne pozive istrskih občin, predvsem Mestne občine Koper in Občine Piran, ki ob prihodu potniških ladij niso prejemale nobenih neposrednih prihodkov, kot jih denimo prejemajo upravljavci pristanišč.

Pošteno je, da občine, kot sta koprska in piranska, ob vsakem prihodu potniške ladje dobijo dodaten denar, ki ga lahko vložijo nazaj v svojo lokalno skupnost - v čiste sanitarije, boljšo obveščenost, parkirišča in kulturne prireditve, je ob vložitvi predloga povedala poslanka Svobode Tamara Kozlovič.

razvoj turizma potniška ladja poslanci italijanska narodna skupnost
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zurc
04. 11. 2025 17.25
+1
požrešnost na denar ,lahko se reče odiranje .
ODGOVORI
1 0
Patriot79
04. 11. 2025 17.22
+2
Še en novi davek - to je vse, kar ta vlada zna - nabijanje davkov...
ODGOVORI
4 2
JApajaDAja
04. 11. 2025 17.20
+1
vlada v rs, pod vodstvom tovariša dr. goloba je sprejela sklep o.....tako se naslavlja vladarja v r slo...a ne?
ODGOVORI
1 0
Minifa
04. 11. 2025 17.13
+7
Po moje je najbolje, da kasirajo vstopnice za vstop v Slovenijo BOTANIČNI VRT komunistične, propadle Kardeljeve in partizanske zaostalosti.
ODGOVORI
9 2
Minifa
04. 11. 2025 17.14
+5
Vsak ki plača 10. evrov pa dobi tri kupone za transpolni WC..
ODGOVORI
7 2
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 17.30
ali pa ogled keudra na Trstenjakovi!
ODGOVORI
0 0
Wyatt
04. 11. 2025 17.11
+2
Ne najbolj pametna poteza.
ODGOVORI
4 2
jank
04. 11. 2025 17.10
-1
Spet davki, bodo kričali desničarji.
ODGOVORI
3 4
panorama panorama
04. 11. 2025 17.08
+1
Pride po 50 kolesarje naenkrat, ki koristijo kolesa iz ladje. Potrošijo malo...
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
04. 11. 2025 17.03
Poslanca italijanske narodne manjšine?? A, ni samo eden?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
04. 11. 2025 17.21
ziza sta po navadi 2....
ODGOVORI
0 0
biggbrader
04. 11. 2025 16.57
+1
Joj, joj, uboga vlada, spet si bo naredila škodo in s svojimi davki na davke, zablokirala ladijski potniški promet. Ali sploh vejo, koliko trošijo potniki ? Popije viski na koprski tržnici in potem plača davek na lulanje !
ODGOVORI
4 3
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 16.51
-2
Te križarke so največji onesnaževalci bymbo!niso primerljive z avtomobilom! in to bodo uvedli pri nas, kaj ima Hrvaška s tem ukrepom, dvojni bymbo ?????
ODGOVORI
2 4
KatiFafi
04. 11. 2025 16.50
+0
haha saj kdo pa še pride v Slovenijo :D
ODGOVORI
2 2
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 17.17
tujih turistov smo imeli letos 10 % več kakor lansko leto....
ODGOVORI
0 0
mackon08
04. 11. 2025 16.44
+3
Ja ko se pa ti pelješ na Hrvaško pa ne onesnažuješ a ne?
ODGOVORI
4 1
Sixten Malmerfelt
04. 11. 2025 16.38
-1
Najmanj 5 ojrov za te onasnaževalce!
ODGOVORI
4 5
