Vlada podprla takso za potnike s potniških ladij

Novela zakona o spodbujanju razvoja turizma bi po predlogu uvedla plačilo turistične takse za potnike s potniških ladij, pri čemer bi bil zavezanec za plačilo te takse ladjar. Plačala bi se za potnike na potniških ladjah, ki se privežejo v pristanišču za mednarodni javni promet ali zasidrajo v akvatoriju, ki služi temu pristanišču, in sicer za vsak dan, ko so privezane ali zasidrane.

"Vlada predlog zakona podpira, saj meni, da je skladen z namenom in sistemsko ureditvijo turistične takse. Tudi potniki na potniških ladjah ob možnosti izkrcanja, tako kot gosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, lahko uporabljajo določene storitve in ugodnosti lokalne skupnosti, ki so jim na voljo brezplačno," je v sporočilu po današnji dopisni seji vlade zapisalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.