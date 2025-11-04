Vlada podprla takso za potnike s potniških ladij

Novela zakona o spodbujanju razvoja turizma bi po predlogu uvedla plačilo turistične takse za potnike s potniških ladij, pri čemer bi bil zavezanec za plačilo te takse ladjar. Plačala bi se za potnike na potniških ladjah, ki se privežejo v pristanišču za mednarodni javni promet ali zasidrajo v akvatoriju, ki služi temu pristanišču, in sicer za vsak dan, ko so privezane ali zasidrane.
"Vlada predlog zakona podpira, saj meni, da je skladen z namenom in sistemsko ureditvijo turistične takse. Tudi potniki na potniških ladjah ob možnosti izkrcanja, tako kot gosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, lahko uporabljajo določene storitve in ugodnosti lokalne skupnosti, ki so jim na voljo brezplačno," je v sporočilu po današnji dopisni seji vlade zapisalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
Kot je dodalo, je v vladnem mnenju zaradi jasnosti in sistemske skladnosti podanih nekaj predlogov za izboljšanje besedila v okviru zakonodajnega postopka.
Predlagatelji, poslanci koalicije in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, so julija ob vložitvi predloga v DZ pojasnjevali, da Slovenija postaja vse bolj priljubljena destinacija za prihode potniških ladij in da obisk prinaša koristi lokalnemu gospodarstvu - gostincem, trgovcem, prevoznikom in turističnim ponudnikom, da pa imajo občine zaradi tega tudi dodatne stroške in obveznosti.
Predlog novele je po njihovih navedbah odgovor na dolgoletne pozive istrskih občin, predvsem Mestne občine Koper in Občine Piran, ki ob prihodu potniških ladij niso prejemale nobenih neposrednih prihodkov, kot jih denimo prejemajo upravljavci pristanišč.
Pošteno je, da občine, kot sta koprska in piranska, ob vsakem prihodu potniške ladje dobijo dodaten denar, ki ga lahko vložijo nazaj v svojo lokalno skupnost - v čiste sanitarije, boljšo obveščenost, parkirišča in kulturne prireditve, je ob vložitvi predloga povedala poslanka Svobode Tamara Kozlovič.
