Vlada ponovno z rekordno podporo, najbolj priljubljen politik še vedno Golob

Objavljamo rezultate septembrskega merjenja javnega mnenja o slovenski politiki. Kot kaže, vlada še utrjuje svojo javnomnenjsko podporo. S slabimi 59 odstotki v septembru je zopet dosegla najboljši rezultat na anketah javnega mnenja po zadnjih volitvah. A hkrati se je za dve odstotni točki okrepilo tudi nezadovoljstvo vprašanih, vlade ne podpira 28,8 odstotka vprašanih.

Podpora Svobodi nižja, a se je prednost med njo in SDS povečala Tudi na strankarskem parketu je močan pečat pustila Gibanja Svoboda, podpora je sicer za malenkost nižja od avgustovske in znaša slabih 31 odstotkov, se je pa prednost med njo in največjo opozicijsko stranko SDS povečala. SDS ima za pet odstotnih točk nižjo podporo kot avgusta in je zdaj na slabih 18 odstotkih.

Nekoliko boljše so se ta mesec odrezali Socialni demokrati (5,6 odstotka), nasprotno Nova Slovenija, ki so ji namerili 4,8-odstotno podporo. Prav tako je slabše ocenjena Levica, zanjo bi glasovalo, če bi bile volitve danes, 4,4 odstotka anketiranih. Med neparlamentarnimi strankami pa se najbolje drži Resnica s 3,6 odstotka podpore, sledijo SNS, Vesna, Naša prihodnost in Dobra država ter Naša dežela. Neopredeljenih je 15,5 odstotka vprašanih. Najbolj priljubljen ostaja Golob, a ima slabšo oceno kot avgusta Vodilno mesto med politiki ohranja premier Robert Golob, sicer z nekoliko slabšo oceno kot avgusta, se pa na drugem mestu, kljub vsem napadom in težavam slovenskega zdravstva, zelo dobro drži minister za zdravstvo Danijel Bešič Loredan. Sledi odhajajoči predsednik države Borut Pahor, nato predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

