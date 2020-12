Vlada: Popusta za vinjete ne bo, uporaba avtocest je bila omogočena vsem

Državnemu zboru je pred časom skupina poslank in poslancev predložila dopolnitev Zakona o cestninjenju, ki bi omogočil 25-odstotni popust pri nakupu letne vinjete za leto 2021. Vlada pa je sedaj na dopisni seji sklenila, da predloga ne podpira. Kot so pojasnili so prebivalci, kljub omejitvam gibanja med občinami, še vedno izkoriščali izjeme, predvsem prihod in odhod na delo, "zaradi katerega je velika večina uporabnikov avtocest in hitrih cest vseeno uporabljala omrežje avtocest."

Državnemu zboru Republike Slovenije je predlog zakona predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Mašo Kociper. Predlagatelji predloga zakona so se zavzemali za to, da bi država povrnila škodo imetnikom letnih vinjet, zaradi najmanj tri mesečne nezmožnosti uporabe cestninskih cest v letu 2020. Nezmožnost uporabe cestninskih cest je po njihovi oceni nastopila zaradi sprejetja odlokov za zajezitev epidemije covid-19, ko je bilo prepovedano gibanje med občinami in statističnimi regijami. Predlagali so, da bi se imetnikom letnih vinjet za leto 2020 priznal 25 odstotni popust pri nakupu letne vinjete za leto 2021.

Vlada pa je na današnji dopisni seji sklenila, da tega predloga zakona ne bo podprla. Kot so zapisali v poročilu s seje, se z vinjeto plačuje pravica do uporabe cestninskih cest za določen čas, ne glede na to, koliko kilometrov vozilo dejansko opravi po cestninskih cestah, oziroma koliko časa dejansko uporablja cestninsko cesto. "Če zaradi ukrepa prepovedi prehajanja občinskih meja določen uporabnik ni mogel v drugo občino, to v praksi še ne pomeni, da cestninske ceste tudi dejansko ni uporabljal. Dejstvo je, da so, kljub omejitvam gibanja med občinami, veljale številne izjeme, ko je bilo gibanje med občinami vseeno dovoljeno. Med temi izjemami sta zagotovo prihod in odhod na delo – razlog, zaradi katerega je velika večina uporabnikov omrežje avtocest in hitrih cest vseeno uporabljala tudi v času, ko so sicer veljale splošne omejitve, če ne vsak dan, pa vsaj nekajkrat mesečno."Ravno tako je bila uporaba cestninskih cest možna tudi v primeru drugih izjem pri omejitvah gibanja, so zapisali.