Vlada popustila: višji nočni, nedeljski in praznični dodatki

Vlada je na pogajanjih zdravstvenima sindikatoma ponudila višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. S tem je naredila korak naproti. Soglasja s sindikati sicer še niso dosegli.

Vladni pogajalci danes nadaljujejo ločena pogajanja s sindikati javnega sektorja. Kot prvi so za pogajalsko mizo sedli predstavniki dveh zdravstvenih sindikatov, ki ob dvigu plač zahtevajo tudi višje dodatke za delo v neugodnem času. In prav pri slednjem jim je vlada prišla naproti ter ponudila višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Vlada je v četrtek nekoliko dopolnila mandat svoji pogajalski skupini. Medtem ko so se na vladni strani doslej želeli s sindikati najprej dogovoriti o plačah in šele nato o zahtevah, ki so vezane na druge prejemke iz delovnega razmerja, imajo vladni pogajalci sedaj mandat, da se o vsem pogajajo hkrati, torej tudi na primer o jubilejnih nagradah in dodatkih. "Ta mandat nam omogoča, da posameznim poklicnim skupinam, ki delajo v drugačnih, težjih pogojih dela, vendarle to na nek način priznamo tudi skozi plačilo, kar je nenazadnje tudi prav," je pred začetkom pogajanj s sindikatom zdravstva in socialnega varstva ter sindikatom delavcev v zdravstveni negi pojasnil vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar.

Še naprej pa se vladna in sindikalna stran razhajata pri dvigih plač. FOTO: Damjan Žibert

Po pogajanjih je povedal, da je vlada prisluhnila argumentom sindikatov in ponudila bistveno višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo."Menim, da smo s tem ne samo poslušali, ampak tudi prisluhnili opozorilom o težkih delovnih pogojih," je ocenil Pogačar in dodal, da bi višji dodatki veljali za vse v javnem sektorju, ki delajo v takšnih pogojih. Soglasja s sindikati sicer še niso dosegli. Pogačar, ki ni razkril, za koliko bi omenjene tri dodatke zvišali, pa meni, da so na dobri poti. Znova se dobijo v torek. Po besedah predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonka Vukadinoviča so sicer še precej narazen. Kot bistveno je ocenil, da so se začeli pogajati o konkretnih zahtevah in se je vlada do njih opredelila. Sam pa je zmeren optimist.

Predstavniki dveh zdravstvenih sindikatov zahtevajo višje dodatke za delo v neugodnem času. FOTO: Thinkstock