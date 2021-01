UKOM poravnal zapadle obveznosti do STA iz naslova javne službe

V UKOM sicer še vedno trdijo, da STA ni izpolnjevala svojih pogodbenih obveznosti."Ne glede na vsa prejeta plačila STA do danes UKOM v skladu s pogodbenimi določili ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je urad vlade za komuniciranje zaprosil STA že oktobra in novembra lani in prek katerih bi lahko preveril upravičenost izplačil," so zapisali.

Vlada je STA zaprosila za cenik storitev, ki jih ponujajo na trgu in na podlagi katerega bi se UKOM lahko odločil, kaj, koliko in katere storitve izven javne službe bi imel še dodatno naročene pri STA, česar pa, kot pravijo, niso prejeli, "zato vse do danes ni bila sklenjena pogodba z naslova tržne dejavnosti," so še zapisali v sporočilu za javnost.