'Vlada poskuša pretihotapiti slepega potnika v dogovor o višjih plačah'

Ta teden je bil podpisan prvi dogovor z javnim sektorjem v tem vladnem mandatu. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pravi, da je zadovoljna s sklenjenim dogovorom. Strinja se tudi Branimir Štrukelj. "Gre za popolnoma akutna vprašanja, ki so vezana na zniževanje kupne moči zaradi inflacije in ta dogovor v nekem pomembnem delu to vprašanje rešuje," pravi. Štiri in pol odstotka višja vrednost plačnih razredov, aprila še dvig za en plačni razred. Višje nadomestilo za malico, poračun letošnjega regresa. Vrednost dogovora je 611 milijonov evrov. "To je zdaj načrtovano tako v letošnjem rebalansu kot v prihodnjem proračunu," zagotavlja ministrica.

Ne rešuje pa dogovor bistvenega, pravijo v sindikatih, plačnih nesorazmerij, še zlasti v spodnjem delu lestvice. Prav tako v soboto vodja pogajalske skupine javnega sektorja v eni od prilog k dogovoru, ki briše plačni strop s 57. razreda, vidi vladnega podtaknjenca. "Trdim, da vlada poskuša tukaj še enega slepega potnika 'pretihotapiti' v ta dogovor," je prepričan Štrukelj. "Zgoraj bi zviševala in odpirala plačno lestvico, spodaj pa je ne bi. To mislim, da bi znal biti problem za v prihodnje, ki bo že v naslednjih dneh prišel na površje," še dodaja.