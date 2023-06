Vlada posodobila seznam 'nevarnih' funkcij v omrežju 5G

Nove točke omejujejo uporabo opreme tistih dobaviteljev, ki bi lahko bili nevarni

Če sklep pogledamo od bližje, vlada spreminja 3. točko sklepa iz leta 2020, in sicer tako, da z vidika varnosti dodatno omejuje operaterje mobilnih komunikacijskih omrežij pri uporabi opreme dobaviteljev z visokim tveganjem.

Navedena so nova področja, ki zadevajo upravljanje, in sicer naročniki in šifrirni mehanizmi, medmrežno povezovanje, upravljanje omrežne storitve, upravljanje in orkestracija virtualiziranih omrežij, radijsko dostopno omrežje, upravljavski in drugi podporni sistemi ter zakonito prestrezanje.

Na teh področjih se glede na navedene spremembe med drugim iz varnostnih razlogov lahko prepove uporaba avtentifikacije uporabnikov in opreme z omrežjem, funkcije za avtentifikacijo, upravljanje dostopnih pravic, funkcije gostovanja in vmesnikov do drugih omrežij in storitev, registracijo in avtorizacijo omrežnih storitev, hrambo in obdelavo komunikacijskih, lokacijskih in prometnih podatkov ter izpostavljenost omrežja in omrežnih funkcij zunanjim aplikacijam in storitvam. Med temi se najde tudi možna omejitev baznih postaj, ki podpirajo tehnologijo 5G ali višje.