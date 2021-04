Vlada posodobila strategijo: prednostna skupina za cepljenje tudi maturantje

Vlada je na dopisni seji posodobila strategijo cepljenja in s tem na novo opredelila prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodali osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni. Neuradno bi lahko zaradi cepljenja maturantov prestavili tudi začetek mature na konec maja.

icon-expand Maturantje so postali prednostna skupina za cepljenje. FOTO: Aljoša Kravanja Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, verzijo V. Strategija je posodobljena zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. V prednostno skupino so tako dodani maturantje in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni. Strategijo bo jutri na novinarski konferenci podrobno predstavila Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Po predstavitvi na novinarski konferenci bo strategija tudi javno objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje, še sporočajo iz Ukoma. Maturante bi lahko cepili že konec prihodnjega tedna Po neuradnih informacijah bi lahko zaradi cepljenja maturantov prestavili začetek mature z začetka na konec maja. Možnost cepljenja naj bi maturanti imeli že konec prihodnjega tedna. Gre za predlog ministrstva za zdravje, medtem ko stroka pravi, da gre za politično in ne strokovno odločitev."Prioriteta je cepljenje starejših, ki v resnici življenjsko rabijo cepivo, medtem ko cepljenje dijakov gotovo ni zdravstveno upravičeno,"pravi Alojz Ihan, član posvetovalne skupine za cepljenje. Na zdravstvenem ministrstvu pa od posvetovalne skupine pričakujejo, naj določi, s katerim cepivom bi cepili maturante."Odločitve, katero cepivo bi priporočal, sploh nismo sprejeli, saj je bila velika večina članov proti, da se to sploh izvede,"dodaja Ihan. PREBERI ŠE Bi lahko zaradi cepljenja maturantov prestavili začetek mature? icon-expand