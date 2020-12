'Vlada postavlja na tehtnico status Slovenije kot pomorske države'

Hrvaška vladajoča stranka HDZ je v saboru napovedala, da bodo do konca jesenskega zasedanja razglasili izključno gospodarsko cono v Jadranu ter s tem sledili Italiji. Zunanji minister Anže Logar se ob obisku Rima prihodnji teden pogovorjal tudi o tej temi. Kaj to pomeni za Slovenijo? Bo zaradi tega ostala brez dostopa do mednarodnih voda in ali razglasitev izključne gospodarske cone pomeni posledično razveljavitev določb arbitraže pa so prva vprašanja, ki se ob tem zastavljajo. Iz Zagreba so sporočili, da bo Slovenija o vzpostavitvi cone obveščena.

Odgovor ministrstva, ki ga objavljamo v celoti, je bil zelo skop. "Ministrstvo za zunanje zadeve deli skrb vseh ostalih držav ob Jadranu za celovito zaščito Jadranskega morja. Ministrstvo podpira vsa prizadevanja glede različnih načinov izvajanja te zaščite. Glede vprašanja razglasitve izključne ekonomske cone (EEZ) s strani Italije in Hrvaške, ministrstvo spremlja dogajanja preko običajnih diplomatskih kanalov. EEZ bo prav tako ena od tem pogovora ministra dr. Logarja v Rimu 10. Decembra," so zapisali.

Z vprašanji smo se obrnili na zunanje ministrstvo. Zanimalo nas je, ali je Slovenija pričakovala takšno odločitev Italija in Hrvaške, ali je Slovenija od obeh držav že prejela pojasnila ter konkretno, kaj so »običajni diplomatski kanali«, ki jih omenjajo na MZZ. Zanimalo nas je tudi, ali bo Slovenija še naprej imela dostop do odprtega morja ter ali tudi naša država načrtuje razglasitev izključne gospodarske cone v Jadranu.

So pa se na napovedi Italije in Hrvaške ter tudi komentarjev zunanjega ministrstva že odzvali v opoziciji. Matjaž Nemec (SD) je povedal, da je novica že "odjeknila tudi v Bruslju, kjer se, vsaj na načelni ravni, ni vedelo za poteze slovenskih sosed". Poudaril je, da imata Italija in Hrvaška sicer pravico, da raglasita izključno gospodarsko cono, vendar le, ko je v ta postopek vključena tudi tretja država, v tem primeru Slovenija.

"Seveda se postavlja ključno temeljno vprašanje, ali ta odločitev dejansko povozi odločitev arbitražnega sodišča, ki je pravnomočno veljavna in zavezujoča ter tudi vprašanje dostopa do odprtega morja in samega stika z odprtim morjem."Nemec je presenečen nad slabim odzivom MZZ in predsednika vlade Janeza Janše.

"Zelo pomembno vprašanje so slovenski strateški dokumenti. V njih je jasno definirana vloga Republike Slovenije, tudi v sklopu mednarodnega prava .vprašanje, ki sledi je: V kolikor je to dejanje za vlado Janeza Janše sprejemljivo, glede na to, da se o tem vprašanju ne izreče, ali bomo šli v spremembo v spremembo tudi ostalih zunanjepolitičnih strateških dokumentov?" se sprašuje Nemec. Prav tako ga zanima, ali bo cona imela svoj južni in severni del ter kako ga bosta naši sosedi definirali brez tretje države, torej Slovenije.

"Presenečeni smo nad neodzivnostjo slovenske vlade, ki postavlja na tehtnico status Slovenije kot pomorske države. Gre za zelo pomembno zunanjepolitično vprašanje," je še dodal.

Luka Mesec je izpostavil, da se mu zdi zanimivo, "kako je pred kakšnima dvema letoma Janez Janša govoril o preteklih vladah, ki da so licitirale s Hrvaško. Sedaj, ko je na oblasti in je na Hrvaškem na oblasti njegova sestrska stranka HDZ, bo kot kaže arbitraža v kratkem lahko popolnoma brezpredmetna, enostavno zato, ker ga je njegova bratska stranka s pomočjo italijanske strani izigrala."Znova je opozoril, da obstaja možnost, da SDS pred interese države na prvo mesto postavlja svoj strankarski interes.

Razglasitev izključno-gospodarske cone omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve take cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov in tudi energije morja in vetra.