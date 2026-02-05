Dodatnih 135 milijonov evrov za popoplavno obnovo

Potrjeni program razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov, ki je oblikovan na podlagi zakona o obnovi, razvoju in financiranju po poplavah in plazovih leta 2023, po Jevškovih besedah vsebuje osem projektov oz. ukrepov.

Med temi so trije takšni, za katere bodo izvedli javni razpis, za sredstva pa bo lahko kandidiralo vseh 171 občin, ki so upravičene do sredstev za obnovo po katastrofalni ujmi poleti 2023.

Za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo so namenili 40 milijonov evrov, javni razpis ureditve javne turistične infrastrukture bo vreden deset milijonov evrov, razpis ureditve javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče pa je ovrednoten na 20 milijonov evrov.

Sredstva za pet projektov je vlada s potrditvijo sprememb zakona dodelila neposredno, torej brez javnega razpisa, vsi pa so povezani s koroško regijo.