Dodatnih 135 milijonov evrov za popoplavno obnovo

Potrjeni program razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov, ki je oblikovan na podlagi zakona o obnovi, razvoju in financiranju po poplavah in plazovih leta 2023, po Jevškovih besedah vsebuje osem projektov oz. ukrepov.
Med temi so trije takšni, za katere bodo izvedli javni razpis, za sredstva pa bo lahko kandidiralo vseh 171 občin, ki so upravičene do sredstev za obnovo po katastrofalni ujmi poleti 2023.
Za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo so namenili 40 milijonov evrov, javni razpis ureditve javne turistične infrastrukture bo vreden deset milijonov evrov, razpis ureditve javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče pa je ovrednoten na 20 milijonov evrov.
Sredstva za pet projektov je vlada s potrditvijo sprememb zakona dodelila neposredno, torej brez javnega razpisa, vsi pa so povezani s koroško regijo.
Rok je do konca leta 2028
Za gradnjo novega objekta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec so tako potrdili 27,8 milijona evrov, za prizidek k enoti koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu 6,8 milijona, za gradnjo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem šest milijonov, za gradnjo regijskega varstveno delovnega centra ter ureditev bivalne enote 4,85 milijona, za izgradnjo novega doma za starejše občane v Mislinji pa 19,5 milijona evrov.
"Rok za dokončanje teh projektov je do konca leta 2028," je dejal minister, na vprašanje, ali bodo neposrednih sredstev deležne tudi občine v drugih regijah, pa je pojasnil, da so danes odločitve o tem sprejeli zgolj za koroško regijo. Zakonske možnosti za to, da denar iz sklada za obnovo dodelijo tudi drugim regijam, pa obstajajo.
