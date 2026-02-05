Naslovnica
Slovenija

Dodatnih 135 milijonov evrov za popoplavno obnovo

Slovenj Gradec, 05. 02. 2026 13.18 pred 13 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Koroška mesec po poplavah

Vlada je na terenski seji ob obisku koroške regije potrdila program financiranja razvojnih spodbud za občine, prizadete v ujmi leta 2023. Kot je povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, je program skupaj vreden 135 milijonov evrov, v njem je pet projektov predvidenih na Koroškem.

Potrjeni program razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov, ki je oblikovan na podlagi zakona o obnovi, razvoju in financiranju po poplavah in plazovih leta 2023, po Jevškovih besedah vsebuje osem projektov oz. ukrepov.

Med temi so trije takšni, za katere bodo izvedli javni razpis, za sredstva pa bo lahko kandidiralo vseh 171 občin, ki so upravičene do sredstev za obnovo po katastrofalni ujmi poleti 2023.

Za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo so namenili 40 milijonov evrov, javni razpis ureditve javne turistične infrastrukture bo vreden deset milijonov evrov, razpis ureditve javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče pa je ovrednoten na 20 milijonov evrov.

Sredstva za pet projektov je vlada s potrditvijo sprememb zakona dodelila neposredno, torej brez javnega razpisa, vsi pa so povezani s koroško regijo.

Poplavljena Koroška prej in potem
Poplavljena Koroška prej in potem
FOTO: Aljoša Kravanja

Rok je do konca leta 2028

Za gradnjo novega objekta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec so tako potrdili 27,8 milijona evrov, za prizidek k enoti koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu 6,8 milijona, za gradnjo Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem šest milijonov, za gradnjo regijskega varstveno delovnega centra ter ureditev bivalne enote 4,85 milijona, za izgradnjo novega doma za starejše občane v Mislinji pa 19,5 milijona evrov.

"Rok za dokončanje teh projektov je do konca leta 2028," je dejal minister, na vprašanje, ali bodo neposrednih sredstev deležne tudi občine v drugih regijah, pa je pojasnil, da so danes odločitve o tem sprejeli zgolj za koroško regijo. Zakonske možnosti za to, da denar iz sklada za obnovo dodelijo tudi drugim regijam, pa obstajajo.

Minimalna plača dvignila urne postavke za dijake, študente in upokojence

Se tudi pri nas obeta omejitev družbenih omrežjih za otroke?

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pikopiko
05. 02. 2026 13.50
Te hiše bod po miljon ali kaj? Torej spet lažejo?
Odgovori
0 0
vlahov
05. 02. 2026 13.37
Takoj po izvolitvi SD in Levice in Goloba se je to z poplavami zgodilo. Slučaj ?
Odgovori
-1
0 1
Castrum
05. 02. 2026 13.39
Ne, ni slućaj. Bog je takrat poslal naravno nesrečo nad Slovenijo. Bo šlo?
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
05. 02. 2026 13.27
kolk hiš je že država zgradila? nič se ne piše. Pred eno se je menda slikal Holob čeprov jo je financiral podjetnik. Kaka sramota.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
