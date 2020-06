Vlada potrdila 780-milijonsko investicijo v vojsko v naslednjih šestih letih

Vlada je potrdila zakonski predlog o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski in ga bo poslala v obravnavo DZ. S predlogom vojski med letoma 2021 in 2026 namenja 780 milijonov evrov, od tega večino nabavam oklepnih vozil za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.

Temeljni cilj predloga je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje najpomembnejših vojaških zmogljivosti, za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske ter sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe. Slovenija tako prevzema tudi sorazmeren del odgovornosti za zagotavljanje nacionalne varnosti v sistemu, so po seji zapisali v uradu vlade za komuniciranje. icon-expand Pahor in Tonin na vaji Preskok-9 FOTO: Bobo Po predlogu bo vojski v omenjenem obdobju namenjenih 780 milijonov evrov, pri čemer je predvidena letna poraba v prvih dveh letih po 100 milijonov evrov, v nadaljnjih štirih letih pa po 145 milijonov evrov. Bo pa lahko obseg sredstev, določen na letni ravni v posameznih letih tudi višji za znesek, ki ga ne bo mogoče realizirati v preteklih letih, a ne višji od 160 milijonov evrov. Predlog bo omogočal sklepanje večletnih pogodb pri zagotavljanju oborožitvenih sistemov in vojaške opreme, vendar pa obveznosti za posamezno leto ne morejo presegati letnih omejitev. Oborožitveni sistemi in vojaška oprema bodo morali izpolnjevati Natove standarde oziroma bo morali biti zagotovljena njihova povezljivost s sistemi in opremo, ki se uporabljajo v Natu. Ministrstvo za obrambo bo moralo o investicijah v Slovenski vojski obveščati gospodarske subjekte v obrambnem sektorju v Sloveniji. To bo podjetjem omogočilo boljše predvidevanje tržnega razvoja ter morebitno sodelovanje v investicijskih projektih in naročilih. Sredstva naj bi vlada zagotavljala v rednih letnih proračunih. Vsako leto pa bo morala poslankam in poslancem DZ poročati o izvajanju zakona, in sicer najpozneje do konca maja za preteklo leto. Predlog zakona sicer vsebuje vsega osem členov, natančnejši seznam investicij pa je objavljen v obrazložitvah. Levji delež predvidenih investicij bo po predlogu namenjen oblikovanju srednje bataljonske bojne skupine oz. nabavi vozil 8X8 in 4X4, in sicer 408 milijonov evrov.