Vlada potrdila dopolnjena predloga proračunov za prihodnji dve leti

V dopolnjenih predlogih proračunov za leti 2020 in 2021 so upoštevali opozorila, izražena na sejah Državnega zbora in Državnega sveta, in opozorila Fiskalnega sveta glede upoštevanja finančnih učinkov posameznih ukrepov, ki so bili sprejeti po posredovanju predlogov v Državni zbor.

Vlada je tako v dopolnjenem predlogu proračunov upoštevala paket davčnih sprememb, ki jih je Državni zbor sprejel 23. oktobra 2019. Te spremembe pomenijo znižanje davčnih prihodkov iz naslova dohodnine, ki se uravnotežijo s povečanjem obremenitve kapitala, delno pa z ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev.

Prav tako je v dopolnjenem predlogu proračunov za leti 2020 in 2021 smiselno upoštevan sklep, ki sta ga parlamentarna odbora za infrastrukturo in okolje ter za gospodarstvo sprejela 18. oktobra 2019. Vladi sta predlagala, da zagotovi zadostna sredstva za gradnjo zahodne obvoznice Slovenska Bistrica. Dopolnjeni predlog upošteva tudi povečanje števila mest v programih javnih del. S tem upoštevajo določbe zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je Državni zbor sprejel 29. oktobra 2019.

Prihodki državnega proračuna so tako z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 10,773 milijarde evrov, kar je 44,7 milijona evrov manj, kot so načrtovali v prvotnem predlogu proračuna. Za leto 2021 se prihodki glede na prvotni predlog ne spreminjajo in so predvideni v višini 11,111 milijarde evrov. Je pa zaradi sprememb zakonodaje, ki stopijo v veljavo leta 2020, prišlo do sprememb znotraj kategorij prihodkov v letu 2021.