Vlada potrdila interventni zakon

Vsebina zakona, ki so jo na seji vlade potrdili danes, še ni znana, je bil pa predlog interventnega zakona oziroma zakon o izvajanju politik proračunov za leti 2020 in 2021 v prejšnjem tednu in tudi danes pred sejo vlade predmet usklajevanj znotraj koalicije. Koalicijski partnerji so iz predloga, ki prinaša omejitev nekaterih proračunskih izdatkov zaradi nižje napovedi gospodarske rasti, že pred dnevi umaknili predloge ministrstva za delo, ki so se nanašali na zajem premoženja pri izračunu nekaterih socialnih transferjev, urno postavko pri osebni asistenci in varstveni dodatek.

V zakonskem predlogu so ostali ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju. Gre za izplačevanje redne delovne uspešnosti in znižanje možne maksimalne višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, ki sta ocenjena na 64 milijonov evrov. Prav tako naj bi z zakonom višino nadomestila za bolniško odsotnost, ki gre v breme delodajalca, postavili na 80 odstotkov in določili, da se zaposlenemu v javnem sektorju jubilejna nagrada za isti jubilej izplača samo enkrat.

Kar zadeva usklajevanje pokojnin za prihodnje leto, je koalicija uskladila izredno uskladitev ob triodstotni gospodarski rasti. Ker jesenska napoved kaže na 2,8-odstotno rast, so v DeSUS predlagali, da bi se enoodstotna uskladitev izvedla, če bi bila gospodarska rast višja od 2,5 odstotka. Za zdaj še ni jasno, ali je vlada temu sledila.