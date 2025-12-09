Vlada potrdila kandidate za veleposlanike, Golob kritičen do predsednice

Imen kandidatov za veleposlanike sicer premier Robert Golob ni razkril. O njih je povedal le, da so vsi prestali vsa potrebna preverjanja in tudi intervjuje na posebni komisiji, ki je odločala o njihovi strokovnosti. Vlada je bila po njegovih besedah ob današnji potrditvi kandidatov avtonomna in je sledila strokovnim predlogom ministrstva za zunanje zadeve.

"Politika o tem v resnici sploh ne bi smela soditi, obstajajo strokovni organi, ki se s tem ukvarjajo na ministrstvu," je dodal glede ponedeljkove izjave urada predsednice republike Nataše Pirc Musar glede resnih zadržkov predsednice do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.

Premier je izrazil presenečenje predvsem nad tem, kot je dejal, da se je o postopku, ki je doslej v zgodovini Slovenije vedno potekal tajno, začelo razpravljati v javnosti. "To je za moje pojme povsem neprimerno. Po drugi strani pa tudi ne verjamem, da ima predsednica kakršnakoli ustavna pooblastila, s katerimi bi določala vladi, o čem sme ali ne sme odločati," je dodal.