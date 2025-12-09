Svetli način
Slovenija

Vlada potrdila kandidate za veleposlanike, Golob kritičen do predsednice

Hrastnik/Trbovlje, 09. 12. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
16

Premier Robert Golob je ob obisku Zasavja dejal, da je vlada potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta, kandidati so prestali vsa potrebna preverjanja. Kritičen je bil do javnega razpravljanja predsednice republike Nataše Pirc Musar o tej zadevi. "Je pa njena avtonomna pravica, da ukaza o imenovanju ne podpiše," je dejal.

Imen kandidatov za veleposlanike sicer premier Robert Golob ni razkril. O njih je povedal le, da so vsi prestali vsa potrebna preverjanja in tudi intervjuje na posebni komisiji, ki je odločala o njihovi strokovnosti. Vlada je bila po njegovih besedah ob današnji potrditvi kandidatov avtonomna in je sledila strokovnim predlogom ministrstva za zunanje zadeve.

"Politika o tem v resnici sploh ne bi smela soditi, obstajajo strokovni organi, ki se s tem ukvarjajo na ministrstvu," je dodal glede ponedeljkove izjave urada predsednice republike Nataše Pirc Musar glede resnih zadržkov predsednice do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.

Premier je izrazil presenečenje predvsem nad tem, kot je dejal, da se je o postopku, ki je doslej v zgodovini Slovenije vedno potekal tajno, začelo razpravljati v javnosti. "To je za moje pojme povsem neprimerno. Po drugi strani pa tudi ne verjamem, da ima predsednica kakršnakoli ustavna pooblastila, s katerimi bi določala vladi, o čem sme ali ne sme odločati," je dodal.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Damjan Žibert

Trenutno razkrivanje imen se premierju zdi popolnoma neprimerno do kandidatov, ki se bodo v vsakem primeru v naslednji fazi morali predstaviti na odboru za zunanje zadeve v DZ. "Res se mi zdi neprimerno v tej fazi o njihovih imenih razpredat, še posebej ne s slabšalnimi pridevniki, kot počne predsednica. To je nespoštljivo do kandidatov, ne do vlade," je dodal.

Premier tudi ni komentiral pogovorov, ki sta jih v zvezi s tem imela s predsednico republike na štiri oči. Glede možnosti, da predsednica morda ne bo podpisala ukaza o imenovanju, pa je dejal, da je to njena avtonomna pravica. Po njegovih podatkih se je to doslej zgodilo enkrat v zgodovini Slovenije.

"Vsak od nas je samostojen pri svojih odločitvah in nosi seveda tudi odgovornost zanje, ne more se pa vpletati. Tako kot se jaz nimam namena vpletati v postopke, ki jih vodi predsednica, se mi zdi nenavadno, da se poskuša ona vpletati v postopke vlade. Za to zagotovo nima ustavnih pooblastil," je še dodal Golob.

Po neuradnih informacijah portala N1 naj bi bila med kandidati, do imenovanja katerih je predsednica zadržana, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, ki naj bi se potegoval za veleposlaniško mesto v Sarajevu, ter aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Ta naj bi želel predčasno zapustiti položaj v Washingtonu in oditi v Rim, ker je tam njegova soproga.

veleposlaniki robert golob kandidati nataša pirc musar
daedryk
09. 12. 2025 15.38
psovka tradicionalno vezana na juznjake v bistvu velja za vse ostale tzv slovane.
ODGOVORI
0 0
wsharky
09. 12. 2025 15.37
+3
zna pa Robi svoje prisklednike še pravi čas spravit na druga delovna mesta
ODGOVORI
3 0
Wolfman
09. 12. 2025 15.32
+0
Robi črna ovca! Pada ga vidimo, če si upa prevzet še en mandt?
ODGOVORI
1 1
ThorStorm666
09. 12. 2025 15.30
+1
Ne maram te vlade in predsednice.... levi ste vse zavozili
ODGOVORI
2 1
Magic-G-spot
09. 12. 2025 15.27
+2
Golob in Npm bosta skupaj bezala in to na motorju na tretjini poti se jima bo pa pridruzila se Fajonova. Kam bodo tocno bezali se se ugotavlja.
ODGOVORI
4 2
zapiramvamustaaa
09. 12. 2025 15.25
-3
Kaj ga Golob dela iz Slovenije za nas državljane to Janša ni mogel niti v mokrih sanjah.Kapo dol dobri človek💪👏
ODGOVORI
5 8
kritika1
09. 12. 2025 15.21
+6
Tale politični seks je čedalje bolj zanimiv.
ODGOVORI
7 1
FrankCostello
09. 12. 2025 15.18
+2
Predsednica ne se dat! Zavlacujte do izvolitve nove vlade. Nikogar ne podprite iz te vlade!
ODGOVORI
9 7
brezveze13
09. 12. 2025 15.18
+1
a jen bil korl tudi izvoljen
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
09. 12. 2025 15.18
+4
Glumijo kako se kregajo da narod mal zavedejo. Od tega da so kriticni se ne da zivet in vedno ko se med sabo navidezno kregajo poteka kraja denarja uvedba novih zakonov..... Najverjetneje pa je se da je veleposlanike izbral kar sam veleum genij Golob zato pa ni imen ker bi ljudje takoj lahko povezal kako se lazejo, je tako?
ODGOVORI
7 3
Slovener
09. 12. 2025 15.13
+14
G. premier je kritičen do vseh, ki mu ne delajo po godu. Le lastne kritike ni pripravljen sprejeti!
ODGOVORI
18 4
Smuuki
09. 12. 2025 15.11
+15
Samodržec robi vlada s trdo roko. Vsiljuje nam svoj prosrbski, proruski kader. Jutri bomo spet poslušali o kolaboranstvu z leve da desnosučni kolaboriramo. S kom?
ODGOVORI
17 2
ptuj.si
09. 12. 2025 15.06
-1
Jevšek bo tudi veleposlanik?
ODGOVORI
2 3
ptuj.si
09. 12. 2025 15.05
+13
Torej tisti, ki gre v rim gre tja zaradi sposobnosti ali je naključje, da tam dela njegova žena
ODGOVORI
14 1
JApajaDAja
09. 12. 2025 14.38
+4
ima ali ne prcednica pravico veta ?
ODGOVORI
5 1
piu
09. 12. 2025 14.34
+16
Lewaci, vse kaže, da imate obe lewe in še ovite okoli telesa...
ODGOVORI
19 3
