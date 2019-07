Vlada potrdila nagrajevanje družinskih zdravnikov in pediatrov

"Danes sprejeti aneks št. 2 omogoča nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih timov družinske medicine in pediatrije," so zapisali. S tem sledijo cilju narediti družinsko medicino bolj privlačno, dodajajo.

Zaradi aneksa letos pet milijonov evrov finančnih posledic

Ministrstvo računa, da bo s tem uspelo pomiriti obremenjene družinske zdravnike. Ti so na svojo preobremenjenost namreč opozarjali tudi s kolektivnimi odpovedmi, ki so jih po sprejetju aneksa ena zamrznili do jeseni.

Do takrat so ministrstvu dali čas, da zagotovi finančna sredstva za dodatne time družinske medicine in za nagrajevanje zdravnikov za dodatno delo. Primarni zdravniki so namreč enotni, da je treba nujno doseči stoodstotno plačilo opravljenih storitev pri novo določenem normativu.