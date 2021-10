Vlada potrdila nakup nove zgradbe za diplomatski predstavništvi v Bruslju

Obe diplomatski predstavništvi sta med slovenskim predsedovanjem Svetu EU v najetih prostorih, od koder se morata preseliti do avgusta 2023. Po tehtnem premisleku se je vlada odločila za nakup novih prostorov, ne za obnovo stare stavbe, so pojasnili na stalnem predstavništvu.

Posel bodo sklenili z belgijskim gradbenim in nepremičninskim podjetjem Alides. Podpis pogodbe je načrtovan do konca meseca. Alides bo kupil staro poslopje na naslovu Commerce 44 in prodal svojo zgradbo, ki jo bo nato tudi obnovil.