Slovenija

Vlada naj bi potrdila nov paket veleposlanikov

Ljubljana, 29. 01. 2026 16.53 pred 17 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
STA
81. Redna seja vlade

Vlada je potrdila več kandidatov za veleposlaniška mesta. Andrej Slapničar naj bi bil veleposlanik v Varšavi, Robert Krmelj naj bi odšel v Tel Aviv. Branko Rakovec naj bi iz Ljubljane pokrival Kazahstan in Uzbekistan, Marjana Prvinšek Bokal pa Norveško in Islandijo.

Razpis zunanjega ministrstva za ta mesta se je iztekel v začetku leta.

Na tem razpisu pa ni bilo položaja vodje slovenskega stalnega predstavništva pri OECD v Parizu, na katerega je vlada danes potrdila Žigo Žarniča. Tega je namreč za vodjo stalnega predstavništva predlagalo finančno ministrstvo in bo sodil v politično kvoto, poroča N1.

Za položaja vodje urada v Ramali in za veleposlanika v Sarajevu, za katera je ministrstvo prav tako objavilo razpis, ni bilo kandidatov.

Za vodenje urada v Palestini je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v zadnjem letu in pol sicer objavilo že več razpisov. Za mesto veleposlanika v Sarajevu se je potegoval minister za kohezijo Aleksander Jevšek, a je bil med štirimi kandidati za veleposlanike, za katere je predsednica republike Nataša Pirc Musar lani vlado pozvala, naj jih ne imenuje, saj ima do njih resne zadržke. Vlada je kljub temu na seji 9. decembra lani obsežen seznam kandidatov v celoti potrdila. Jevšek je kasneje odstopil od kandidature.

Med štirimi kandidati, glede katerih je predsednica izrazila zadržke, v tekmi za veleposlaniški položaj vztraja le Ksenija Škrilec, ki želi v Zagreb. Več sogovornikov N1 sicer dvomi, da bi si Pirc Musar premislila in bi podpisala ukaz o njenem imenovanju.

Kandidati se bodo morali še predstaviti

Preden predsednica podpiše ukaz o imenovanju, se mora kandidat za veleposlanika za zaprtimi vrati predstaviti parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko (OZP). Po informacijah N1 naj bi Škrilec pred ta odbor stopila prihodnji četrtek. Na isti seji naj bi se odboru predstavili še trije kandidati: generalna sekretarka na zunanjem ministrstvu Barbara Žvokelj, ki se ji obeta veleposlaniško mesto v Koebenhavnu, Marko Rakovec, ki naj bi odšel za veleposlanika v Haag, in Anita Stanković Pavlič, ki naj bi postala veleposlanica v Bruslju.

Že dan prej naj bi se OZP predstavila kandidatka za vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi Božena Forštnarič Boroje, kandidatka za veleposlanico v Abu Dabiju Sabina Stadler Repnik, Urška Čas, ki se ji obeta veleposlaniško mesto v Rabatu, in Miriam Možgan, ki naj bi odšla za veleposlanico v Seul.

Trije kandidati za veleposlanike pa so se parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko po informacijah N1 že uspešno predstavili. Mateja Štrumelj Piškur naj bi bila nova veleposlanica v Canberri, Aleš Marčič naj bi odšel v Atene, Metka Lajnšček pa v Sofijo.

veleposlaniki vlada zunanja politika diplomacija
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
30. 01. 2026 13.54
Samo,da so naši in slovenci.
Odgovori
0 0
Smuuki
30. 01. 2026 11.04
Zanimiv fenomen je v našem narodu. Vsi " sposobni" so izključno levi. Zanimivo naključje. Prav to so zdajšnji komunisti očitali grofom in plemičem da so imeli modro kri. Kdaj je postala rdeča kri bolj sposobna? Je bilo leto 1945 začetek nove ere? Se je razvoj začel vrteti nazaj?
Odgovori
+1
1 0
Mihael12
30. 01. 2026 09.13
Nič hudega, spomladi jih bodo poklicali nazaj in jih zaposlili na centru za socialno delo, ki pokriva Žabjak
Odgovori
+2
2 0
Julijann
30. 01. 2026 08.26
Tudi ta vlada želi nastavljat ljudi brez pravih kompetenc. Kar pa zbode v oči, ravno to so očitali prejšnjim. In v čem za hudiča milega so potem ti drugače boljši od prejšnjih?
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
30. 01. 2026 17.06
V vseh ozirih so slabši. Nekajkrat slabši
Odgovori
0 0
natas999
29. 01. 2026 20.20
teli bojo kmal tud odšli.od kje so se pa vzeli ali je spet krneki??
Odgovori
0 0
JApajaDAja
29. 01. 2026 19.57
kaj pa kandidate za us? bo odvisno od jutrišnjega sojenja gaber proti kunstej?
Odgovori
0 0
Castrum
29. 01. 2026 19.38
Bogata imenovanja v zadnjem mesecu vladanja. Torej enako kot prejšnje vlade. A lažnjivi Robeeto je rekel, da bo drugače....
Odgovori
+2
2 0
Nebodijetreba
29. 01. 2026 19.20
Pred odhodom morajo poskrbeti za svoje ...
Odgovori
+1
1 0
Polkavalčekrokenrol
29. 01. 2026 18.12
A so vsi naši,da se ni kdo iz sekte prešvercal
Odgovori
0 0
