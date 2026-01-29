Vlada naj bi potrdila nov paket veleposlanikov

Razpis zunanjega ministrstva za ta mesta se je iztekel v začetku leta.

Na tem razpisu pa ni bilo položaja vodje slovenskega stalnega predstavništva pri OECD v Parizu, na katerega je vlada danes potrdila Žigo Žarniča. Tega je namreč za vodjo stalnega predstavništva predlagalo finančno ministrstvo in bo sodil v politično kvoto, poroča N1.

Za položaja vodje urada v Ramali in za veleposlanika v Sarajevu, za katera je ministrstvo prav tako objavilo razpis, ni bilo kandidatov.

Za vodenje urada v Palestini je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v zadnjem letu in pol sicer objavilo že več razpisov. Za mesto veleposlanika v Sarajevu se je potegoval minister za kohezijo Aleksander Jevšek, a je bil med štirimi kandidati za veleposlanike, za katere je predsednica republike Nataša Pirc Musar lani vlado pozvala, naj jih ne imenuje, saj ima do njih resne zadržke. Vlada je kljub temu na seji 9. decembra lani obsežen seznam kandidatov v celoti potrdila. Jevšek je kasneje odstopil od kandidature.

Med štirimi kandidati, glede katerih je predsednica izrazila zadržke, v tekmi za veleposlaniški položaj vztraja le Ksenija Škrilec, ki želi v Zagreb. Več sogovornikov N1 sicer dvomi, da bi si Pirc Musar premislila in bi podpisala ukaz o njenem imenovanju.