Vlada potrdila novelo zakona o zdravstveni dejavnosti

Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2017, omogoča priznavanje z delom pridobljenih poklicnih kompetenc in aktivnosti tehnikom zdravstvene nege, ki so ob izpolnjevanju drugih pogojev v zakonu v zadnjih 15 letih najmanj 12 let več kot 50 odstotkov delovnega časa izvajali aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre.

Tehnikom zdravstvene nege se ob izpolnjevanju pogojev, določenih v zakonu, ponudi pogodba za zaposlitev na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, ne priznava pa se jim izobrazbe diplomirane medicinske sestre in posledično tudi ne pristojnosti za izvedbo vseh aktivnosti diplomirane medicinske sestre, piše v sporočilu.

Zato so predvideli uvedbo licence za strokovno področje, na katerem so bile tehnikom zdravstvene nege priznane z delom pridobljene poklicne kompetence. Tehnikom zdravstvene nege so zdravstveni zavodi ob novi pogodbi o delovnem razmerju ponudili tudi možnost izobraževanja ob delu.

Novela predlaga tudi podaljšanje roka za pridobitev licence za tehnike zdravstvene nege, ki se veže na obdobje dveh let od uveljavitve zakona. Zaradi pridobivanja soglasja k dokumentu so se aktivnosti namreč zamaknile, rok za pridobitev licence pa se je s tem pomembno skrajšal z dveh let na le nekaj mesecev. Zato vlada rok podaljšuje za eno leto, so še zapisali.