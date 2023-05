Vlada potrdila obrambni program: Večje število pripadnikov SV na misijah

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Ljubka dama sedi v kavarni sama. Moški, ki je sedel pri sosednji mizi, je prisedel k njej in jo vprašal: ''Oprostite, ali vas lahko povabim na pijačo?''

Ona zavpije na ves glas: ''Kaj, a v hotel?'' Mladenič: ''Ne, ne, to je pomota, hotel sem vas samo povabiti na pijačo!'' Ona spet zavpije na ves glas: ''Kaj, a v hotel?'' Osramočeno se mladenič zavleče v najtemnejši kot kavarne. Čez nekaj časa pride mladenka k njemu in reče: ''Opravičujem se vam za prejšnjo sceno, ampak študiram psihologijo in testi¬ram obnašanje ljudi v nepredvidenih situacijah.'' Mladenič jo postrani pogleda in se zadere na ves glas, da sliši cela kavarna: ''Kaj? A 200 evrov?''