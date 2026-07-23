Vlada potrdila odpoklic Žbogarja

Vlada je "predlagala odpoklic, ker je veleposlanik Samuel Žbogar 9. julija zaprosil za predčasni zaključek mandata", so danes sporočili po dopisni seji.

Žbogar je takrat potrdil, da je ministrstvu za zunanje zadeve poslal dopis, da s 1. septembrom odstopa iz osebnih razlogov. Kaj so ti razlogi, pa ni želel komentirati. Dodal je, da razlogov tudi v dopisu ministrstvu ni navedel.