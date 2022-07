Vlada potrdila: Ograja bo padla, z deli pričnejo prihodnji teden

Ograja na južni slovenski meji je bila postavljena kot začasni instrument in nesprejemljivo je, da bi postala trajna rešitev, je dejala. "S tem bi namreč sporočili družbi, da so migracije krizne same po sebi, kar ne drži," je poudarila.

Na ministrstvu so že pripravili načrt za odstranjevanje, vendar o podrobnostih zaradi tajnosti dokumenta za zdaj ne morejo govoriti, je še povedala ministrica. Bodo pa o začetku odstranjevanja žice obvestili javnost. Dela bo opravila Slovenska vojska, za odstranitev celotne ograje pa bo po ocenah ministrstva potrebnih 150 delovnih dni.

Ministrica prebivalcem ob meji ob tem zagotavlja, da brez ograje ne bodo nič manj varni.

Kritike zaradi pogina divjadi in sumljivega nakupa

Ne le da je ograja močno spremenila življenja tistih, ki živijo v neposredni bližini, prebivalci z obeh strani meje so vseskozi glasno protestirali tudi zaradi pogina divjadi. "Morali bi jo čim prej umakniti. Noben zeleni prehod za divjad ne more sprati te sramote, ki smo je deležni," je povedal eden izmed prebivalcev, ki živi na hrvaški strani žice.

Razburjala je tudi poslovna plat postavitve žičnate ograje. Vlada takratnega premierja Mira Cerarja je namreč za okoli 9 milijonov evrov ograjo kupila od tako rekoč povsem neznanega podjetja, ki ni imelo niti zaposlenih, niti referenc, niti poslovnih prostorov. V zavodu za blagovne rezerve takrat niso želeli razkriti količine kupljene ograje.

Število nezakonitih prehodov je sicer v zadnjih letih močno padlo. Če smo jih v le nekaj mesecih najhujše krize našteli več kot 360 tisoč, je v prvi polovici letošnjega leta v Slovenijo skušalo nezakonito vstopiti le šest tisoč ljudi.