Vlada potrdila podpis sporazuma s podjetjem za evropsko superračunalništvo

Kot so v sporočilu za javnost po današnji dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, je podpis sporazuma o prispevku nujen pogoj za prenos sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost na EuroHPC.

Prenos sredstev bo po navedbah ministrstva bistveno razbremenil integralna sredstva proračuna Slovenije v letih od 2026 do predvidoma 2034, ki bi jih potrebovali za vzpostavljanje osrednjih nacionalnih infrastruktur na področjih visokozmogljivega računalništva, umetne inteligence in kvantnih tehnologij.

S podpisom sporazuma o prispevku se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost nepovratno prenesejo na skupno evropsko podjetje, ki s temi sredstvi upravlja in sofinancira obveznosti, ki jih sicer ima Slovenija na podlagi članstva, so zapisali.