Vlada potrdila podpis sporazuma s podjetjem za evropsko superračunalništvo

Kot so v sporočilu za javnost po današnji dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, je podpis sporazuma o prispevku nujen pogoj za prenos sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost na EuroHPC.
Prenos sredstev bo po navedbah ministrstva bistveno razbremenil integralna sredstva proračuna Slovenije v letih od 2026 do predvidoma 2034, ki bi jih potrebovali za vzpostavljanje osrednjih nacionalnih infrastruktur na področjih visokozmogljivega računalništva, umetne inteligence in kvantnih tehnologij.
S podpisom sporazuma o prispevku se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost nepovratno prenesejo na skupno evropsko podjetje, ki s temi sredstvi upravlja in sofinancira obveznosti, ki jih sicer ima Slovenija na podlagi članstva, so zapisali.
Vlada je soglasje izdala, potem ko je DZ sredi meseca sprejel zakon o izvajanju uredbe EU o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, s katerim se ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino določa kot pristojni organ za izvajanje obveznosti iz članstva Slovenije v skupnem podjetju EuroHPC, vključno z vplačili finančnih prispevkov.
Borut Rončević je na izredni seji poslancem pojasnil, da bo Slovenija svoj prispevek zagotovila iz načrta za okrevanje in odpornost, vendar je to mogoče le do 31. avgusta. Zato je bil zakon obravnavan po nujnem postopku.
Slovenija se je pobudi EuroHPC uradno pridružila oktobra 2017, skupno podjetje EuroHPC s sedežem v Luksemburgu pa je bilo kot javno-zasebno partnerstvo ustanovljeno leta 2018. Cilj podjetja je med drugim razširiti uporabo superračunalniške infrastrukture med javnimi in zasebnimi uporabniki ter razvijati in upravljati tovarne umetne inteligence.
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