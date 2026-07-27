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Slovenija

Vlada potrdila podpis sporazuma s podjetjem za evropsko superračunalništvo

Ljubljana, 27. 07. 2026 13.34 pred 14 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
EuroHPC

Vlada je ministru za izobraževanje, znanost in mladino Borutu Rončeviću izdala soglasje, da za namen financiranja in določitve višine prostovoljnega prispevka podpiše sporazum s skupnim podjetjem za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC). Izdaja soglasja sledi potrditvi podlage za članstvo v skupnem podjetju v DZ sredi meseca.

Kot so v sporočilu za javnost po današnji dopisni seji vlade sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, je podpis sporazuma o prispevku nujen pogoj za prenos sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost na EuroHPC.

Prenos sredstev bo po navedbah ministrstva bistveno razbremenil integralna sredstva proračuna Slovenije v letih od 2026 do predvidoma 2034, ki bi jih potrebovali za vzpostavljanje osrednjih nacionalnih infrastruktur na področjih visokozmogljivega računalništva, umetne inteligence in kvantnih tehnologij.

S podpisom sporazuma o prispevku se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost nepovratno prenesejo na skupno evropsko podjetje, ki s temi sredstvi upravlja in sofinancira obveznosti, ki jih sicer ima Slovenija na podlagi članstva, so zapisali.

Borut Rončević
Borut Rončević
FOTO: Luka Kotnik

Vlada je soglasje izdala, potem ko je DZ sredi meseca sprejel zakon o izvajanju uredbe EU o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo, s katerim se ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino določa kot pristojni organ za izvajanje obveznosti iz članstva Slovenije v skupnem podjetju EuroHPC, vključno z vplačili finančnih prispevkov.

Borut Rončević je na izredni seji poslancem pojasnil, da bo Slovenija svoj prispevek zagotovila iz načrta za okrevanje in odpornost, vendar je to mogoče le do 31. avgusta. Zato je bil zakon obravnavan po nujnem postopku.

Slovenija se je pobudi EuroHPC uradno pridružila oktobra 2017, skupno podjetje EuroHPC s sedežem v Luksemburgu pa je bilo kot javno-zasebno partnerstvo ustanovljeno leta 2018. Cilj podjetja je med drugim razširiti uporabo superračunalniške infrastrukture med javnimi in zasebnimi uporabniki ter razvijati in upravljati tovarne umetne inteligence.

EuroHPC superračunalništvo vlada umetna inteligenca tehnologija
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KOMENTARJI4

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zmago56
27. 07. 2026 17.31
Kje pa je golobov superračunalnik? a ga je v senco odnesel??
Odgovori
+4
4 0
zibertmi
27. 07. 2026 16.46
Zaposleni na ministrstvu za izobraževanje so v podpis prejeli aneks, s katerim bi prevzeli odgovornost za nepravilnosti v postopkih. V Sindikatu državnih organov opozarjajo, da strokovno in vestno delo javnim uslužbencem nalaga že zakonodaja.
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+1
3 2
zibertmi
27. 07. 2026 16.17
ja sami kekci,celo izobraževanje bo tale minister dal na pet listov,od vrtcev do univerz,nov program pravi,le česa se bo mladina naučila.kaj bo šele z demografskim skladom,ki ga bo vodil primic
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+1
4 3
Hudi časi
27. 07. 2026 14.46
A sedaj se je pa našel denar? A ni bilo rečeno, da je ogromna proračunska luknja?
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+3
8 5
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